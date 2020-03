Coronadrabbade kryssningsfartyget Grand Princess får ta i land på måndag i Kalifornien - antalet coronafall i USA överstiger 500 och oron börjar synas i amerikanernas vardag

Det coronavirusdrabbade amerikanska kryssningsfartyget Grand Princess som legat till havs utanför Kalifornien väntas på måndag tas i land i Oakland vid San Franciscobukten.

Fartyget har över 2 400 passagerare, drygt 1 100 besättningsmedlemmar och 54 nationaliteter ombord. Av personerna ombord har 21 smittats av coronaviruset. Rederiet uppger att en av passagerarna är finländare, och Aftonbladet skriver att tre är svenskar.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Oaklands borgmästare försäkrade att passagerarna som bär viruset kommer att läggas i 14 dagars karantän innan de får vistas fritt.

Kryssningsfartyget förbjöds att ta i land i San Francisco förra veckan efter att det blev klart att minst ett tjugotal personer drabbats av coronaviruset.

I söndags sade Grand Princess kapten John Harry Smith att vissa passagerare kommer att tillåtas att vistas utomhus för att få frisk luft och solljus.

500 har smittats - coronatesterna blir fler

Minst 22 personer har dött av coronaviruset i USA.

Det finns mer än 500 dokumenterade fall av coronaviruset i USA, enligt den federala hälsomyndigheten CDC och lokala hälsostationer. Viruset finns i mer än hälften av landets 50 delstater. Delstaten Washington på östkusten är värst drabbad, med 18 rapporterade dödsfall på grund av viruset.

I delstaten New York har coronafallen blivit fler under veckoslutet, och uppgår nu till 105, enligt lokala myndigheter. I staden New York finns det hittills 13 coronafall, uppgav borgmästaren Bill de Blasio.

Den amerikanska kongressen föreslog förra veckan ett stödpaket på 8,3 miljarder dollar för att bekämpa coronaviruset och president Trump godkände paketet.

Trump har hittills tonat ner coronavirusets risker och förhållit sig skeptisk till nyheter om dess spridning. Presidenten har fått kraftig kritik från bland annat demokraterna för sin hantering av situationen.

Tester av coronaviruset har kommit igång långsamt i USA, och därför finns det en oro bland myndigheter om att coronafallen i verkligheten är fler än vad som hittills uppdagats.

400 000 nya tester av coronaviruset ska finnas tillgängliga på måndagen och 4 miljoner fram till slutet av veckan, uppger det federala hälsoinstitutet National Institutes of Health.

Efterfrågan på hygienprodukter ökar

Oron för coronaviruset har också fått många amerikaner att bunkra upp med livsmedel och andra varor.

Försäljningen av handdesinfektionsmedel har fördubblats i februari, jämfört med samma månad i fjol, uppger marknadsundersökningsföretaget Nielsen.

Efterfrågan på produkter för personlig hygien samt konserver och matvaror har ökat drastiskt på många håll, särskilt i Kalifornien, Washington, Oregon och New York, uppger matleveransföretaget Instacart.

Större livsmedelskedjor som Walmart uppger sig ha talat med leverantörer för att fylla på butikshyllor.

Evenemang har också inhiberats på grund av oron för viruset. Bland de mest kända finns tekonologifestivalen South by Southwest i Austin, Texas, som i fredags meddelade att man ställer in årets festival.

Den politiska verksamheten har också präglats av coronaoro. En person som deltog i det årliga konservativa mötet CPAC i Maryland i slutet av februari uppgavs ha burit coronasmittan. Flera konservativa politiker, inklusive president Trump, var med på mötet.

Vermontsenatorn Bernie Sanders sade sig överväga att i fortsättningen eventuellt inhibera större kampanjevenemang. Joe Biden och Donald Trump har än så länge inga planer på att ställa in sina evenemang.

Källor: AP, Reuters, CNN, Washington Post, New York Times, CDC.