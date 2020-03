Det räcker med ljudet till en början - tjänsteman tveksam till videosända fullmäktigemöten i Hangö

Hangö borde satsa på att direktsända enbart ljudet från stadsfullmäktiges möten i stället för både bild och ljud.

Det anser stadens kanslichef Lasse Tallqvist inför stadsstyrelsens möte i kväll (9.3).

Frågan blev aktuell då flera politiker krävde att Hangö stad omedelbart börjar spela in fullmäktigemötena och lägger ut dem på nätet, så att allmänheten kan ta del av dem. Motionens första undertecknare är Tom Rönnblad (SDP).

"Den stora frågan är om det här ökar intresset för stadsfullmäktigemötena eller inte"

Enligt Lasse Tallqvist finns det flera utmaningar förknippade med direktsändning från fullmäktigemötena. Dels handlar det om tekniska lösningar, som hur man ska få ljudet att höras så bra som möjligt och hur mötena ska filmas.

Dels handlar det om innehållet i videosändningarna, säger han.

- Vem ska filmas och på vilket sätt? Hur syns män och kvinnor och ledamöter av olika åldrar.

Tallqvist menar också att det är resursfråga: kvalitet kostar.

Vidare väcks frågan om tillgänglighet och rättvisa när det gäller språk och översättning.

- Den stora frågan är om det här ökar intresset för stadsfullmäktigemötena eller inte. Höjer det värdet att man har levande bild?

Därför skulle det vara bra att börja med att enbart sända ljudet från fullmäktigemötena, så att ledamöterna blir vana vid att det de säger bandas in och sänds.

Ljudsändningarna kunde pågå fram till den här fullmäktigeperiodens slut, resonerar Tallqvist.

Hangö stad har varit i kontakt med Ekenäs TV om att sända fullmäktigemötena. Mötenas antal är åtta till nio per år och de genomsnittsliga kostnaderna för att sända dem skulle ligga på runt 1 000 euro per möte. Det betyder en summa på cirka 10 000 euro per år.

Av de västnyländska kommunerna är det bara Hangö och Ingå som inte direktsänder sina fullmäktigemöten.

Kommun- och stadsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Många kommuner i Finland sänder dem direkt över olika nättjänster eller i kabel-tv.