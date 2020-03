SDP i Helsingfors fullmäktige pekar ut bolag med påstådda kopplingar till skatteparadis: “Vi vill påvisa att det är möjligt för bolag att undvika skatt”.

Terveystalo on vahvasti suomalainen yksityinen terveysyritys. Yhtiö on listattu Helsingin pörssissä ja sillä on erittäin vahva suomalainen omistus. Terveystalon kaikki yhtiöt ovat kirjoilla Suomessa. Toimimme kuin mikä tahansa suomalainen yhtiö ja maksamme kaikki veromme Suomeen - tämä koskee myös Terveystalo Julkiset palvelut Oy:tä. Terveystalo-konserni tai sen tytäryhtiöt eivät ole maksaneet voittoja, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 149 miljoonaa euroa.

Terveystalo investoi Suomeen ja on mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa. Valtakunnallinen verkosto, palvelukehitys ja henkilöstön sekä sähköisten palveluiden kehittäminen ovat esimerkkejä ratkaisuista suomalaisen terveydenhuollon suurimpaan ongelmaan: saatavuuteen.