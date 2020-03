Coronaviruset gör att Kronoby flygplats tystnar i april – alla flyg har ställts in

Coronaviruset ser ut att stoppa all flygtrafik vid Kronoby flygplats under april månad. I Vasa ställs mer än hälften av Finnairs avgångar in, men två per dag blir kvar.

Finnair har meddelat att bolaget ställer in ytterligare 2400 flyg på grund av Coronaviruset. För Kronobys del innebär det att alla Finnairs avgångar i april är inställda. Vårens charterresor från flygplatsen ställdes in redan tidigare på grund av för få bokningar.

Flygplatschef Ari Nääppä uppger för Yle Kokkola att han i dag inte har uppgifter om ett enda plan som är på väg till eller från Kronoby under april.

Vasa behåller också SAS-flyg och charter

Finnair har i dagens läge fem flyg per dag på rutten Vasa - Helsingfors/Vanda. Av de blir två kvar i april, uppger flygplatschef Petri Lampi. Dessutom lyfter flera charterplan från Vasa under april.

- Jag kan inte säga exakt hur många. Men så har vi också tre SAS-flyg på rutten Stockholm varje dag.

Flygplatschef Ari Nääppä i Kronoby berättar att Finnairs beslut kom som en total överraskning för honom. Han kan ännu inte säga något om hur de inställda flygen påverkar personalen vid flygplatsen.

Det kan inte heller Lampi i Vasa.

- Vi håller som bäst på och utreder vad det här innebär och informerar skilt vid behov.

Finnair har i dagsläget tre flyg per dag på rutten mellan Kronoby och Vanda gånger, två av turerna går via Kemi-Torneå.