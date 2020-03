Enade Ryssland vill låta Putin ställa upp för återval år 2024 - vill att grundlagsförändring nollar Putins presidentperioder

Rysslands president Vladimir Putin ska kunna återväljas också år 2024 trots att han redan är inne på sin andra och sista mandatperiod, föreslår maktpartiet Enade Ryssland. Putin ska tala i Duman på tisdag och väntas kommentera förslaget.

Putins maktparti Enade Ryssland stöder förslaget om att låta Vladimir Putin ställa upp för återval i presidentvalet 2024, trots att han redan har suttit två mandatperioder i rad.

Den nuvarande grundlagen begränsar antalet mandatperioder för presidenter till två.

En av partiets ledamöter, Valentina Teresjkova, föreslog att Putins mandatperioder skulle nollas i samband med de grundlagsförändringar ryssarna ska rösta om i en folkomröstning i slutet av april.



Enade Rysslands ledarskap sade att partiet utan tvekan ställer sig bakom ett sådant förslag, men att det först måste diskuteras med presidenten.

Förslagen till förändringarna i grundlagen kom ursprungligen i samband med att Putin efterlyste reformer och nya tag i landets regering i sitt årliga tal om läget i nationen.

Det ledde till att dåvarande premiärministern Dimitrij Medvedev genast avgick tillsammans med hela regeringen.

Grundlagsförslaget och den nya regeringen ansågs då vara ett led i att låta Putin bädda för år 2024 och hålla kvar makten i sina händer, men det var oklart hur.