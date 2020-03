Finländska ambassaden i Rom: "Regeringen gör ingen skillnad på italienare och turister"

Restriktionerna som tidigare gällde norra Italien gäller nu hela landet, meddelade Italiens premiärminister i går kväll. Alla icke-nödvändiga resor har förbjudits och karabinjärer är utkommenderade vid vägspärrar. Men enligt ambassaden i Rom är det fortfarande möjligt att lämna Italien.

Italiens premiärminister Giuseppe Conte har försatt hela Italien i karantän.

Alla evenemang från fotbollsmatcher till bröllop ställs in. Teatrar, biografer, museer, nattklubbar - allt stängs. Barer och restauranger får hålla öppet under dagtid.

- Regeringen gör ingen skillnad på italienare och turister, konstaterar Finlands Romambassadör Pia Rantala-Engberg. Alla ska följa de regler som regeringen har tagit i bruk.

De karantänsbestämmelser som tidigare gällt i regionen Lombardiet och 14 provinser i norra Italien gäller nu i hela Italien.

- Vi ska inte längre ha en röd zon, eller zon nummer ett och två. Hela Italien är en skyddad zon, sade Italiens premiärminister Giuseppe Conte på en presskonferens på måndag kväll.

Alla icke-nödvändiga resor förbjuds med hot om böter på 200 euro. Endast arbetsresor, vårdrelaterade resor och absolut nödvändiga resor tillåts.

Pia Rantala-Engberg uppmanar finländarna i Italien att följa med både myndighetsinformation och ambassadens information om coronaläget, men rädd är hon inte.

- Nej. Jag försöker hålla mig lugn. Här på ambassaden följer vi föreskrifterna som den italienska regeringen har gett och vi försöker undvika att bli smittade av coronaviruset.