Ferrarifusk, coronavirus och press att prestera – Yle Sporten tar tempen på den stundande formel 1-säsongen: ”Bottas har bättre chanser att utmana Hamilton”

Yle Sportens formel 1-experter är överens om en sak: Lewis Hamilton är enorm förhandsfavorit också i år då F1-säsongen kör igång i Melbourne. Men hur mäter sig Valtteri Bottas med stallkamraten? Och vad ska man tycka om Kimi Räikkönens chanser?

På veckoslutet är det äntligen dags igen. Formel 1-säsongen kör traditionsenligt igång med Australiens grand prix i Melbourne – en tävling där Valtteri Bottas i fjol fick kliva högst upp på pallen.

Den gången fick publiken för första gången se ”Valtteri Bottas 2.0” i action. Men inte ens den uppgraderade versionen fick Lewis Hamilton på fall och britten åkte till slut iväg med sin sjätte VM-titel.

Men hur ser styrkeförhållandena ut i år? En sak är säker: Mercedes är fortfarande nummer ett.

– De har presenterat en enorm teknisk nyhet – den nya ratten som man kan flytta fram eller bak och således inverka på framhjulens vinkel. Det återstår ändå att se om det är en så stor fördel som mångra tror att det är, säger F1-experten Fredrik af Petersens.

– Inför testerna i Barcelona hette det att denna säsong är "evolution inte revolution" men så kom Mercedes med sitt DAS. Om det funkar som det är tänkt kommer man att få en otrolig fördel då man kan hålla liv i däcken längre och kan köra längre stinter. Då är resten av toppstallen chanslösa, kompar Yle Sportens Carl-Magnus Långkvist.

Blir det blåvit fest i Australien igen? Valtteri Bottas sprutar champagne på sig själv. Bild: ATP/WENN.com/All Over Press

Lika klart är det också att Lewis Hamilton är förhandsfavorit.

– Men jag tror att Valtteri Bottas chanser att slå honom är något bättre än i fjol. Åtminstone gällande chanserna att slå honom i enstaka lopp. Gällande VM-titeln? Där måste jag nog sätta ett stort frågetecken, säger af Petersens.

– Klasskillnaden är fortfarande stor. De gånger Hamilton har en sämre dag är han fortfarande så pass vass att han kan vinna, likadana dagar för Bottas slutar han fyra-femma, säger Långkvist.

– Men Valtteri lärde sig också mycket i fjol. Så envis och segersugen som han är – framför allt när det handlar om att slå Lewis – så har han gått framåt. Han kan slå honom i lopp och kval, påpekar af Petersens.

Valtteri Bottas är en av många förare som sitter på ett utgående kontrakt. Bottas har själv sagt att han gärna ser att kontraktsförhandlingarna är klappade och klara under sommaren – men det är långt ifrån säkert att det blir så.

Bland andra Lewis Hamilton, Sebastian Vettel och Alexander Albon har också bara kontrakt för säsongen 2020. Därför väntar sig många F1-experter att det kan bli rejäla förändringar inom stallen inför säsongen 2021.

Men af Petersens hör inte till dem.

– Valtteri vet att han måste prestera för att få stanna, men det tror jag att han kommer att göra. Det finns inte värst många som är bättre än han. De som sedan är på samma linje – i klarspråk Max Verstappen och Charles Leclerc – har redan kontrakt för 2021, säger han och tillägger:

– Lewis behöver vi inte ens diskutera. Det är bara frågan om när han skriver på en förlängning. Men Sebastian Vettel har garanterat det här i bakhuvudet hela tiden. Han måste prestera. Och kan förstås själv välja att lägga av.

Långkvist lyfter i sin tur fram två andra namn: Daniel Ricciardo – och George Russell.

– Angående Bottas sits är jag mer orolig i år för att Mercedes vill ha in George Russell än jag var angående Esteban Ocon i fjol. Ricciardo håller säkert också kontakten med toppstallen. Om inte Renault gör en uppryckning vill han inte vara kvar, säger han.

Kimi Räikkönen är också en förare vars kontrakt tar slut efter säsongen 2020.

– Om Räikkönen vill köra vidare nästa säsong så lär han också göra det. Den stora frågan är väl hur Ferrari tänker kring sin förare. Är Antonio Giovinazzi någon som man vill satsa på? Och får Mick Schumacher ihop de poäng som krävs för superlicensen? Om båda är ja så kan det ju hända att Ferrari börjar pressa Alfa för att få in båda sina förare, siar Långkvist.

af Petersens tror i sin tur att det är Räikkönen som har bollen.

– Om teamet gör de framsteg han hoppas på så tror jag han inte har något emot att fortsätta. Ett eller två år till. Men det är alldeles för tidigt att svara på frågan, säger han.

Det är ingen som förväntar sig att Alfa Romeo ska mäta sig med toppstallen i år heller. Men åtminstone af Petersens tror att det italienska stallet ska rankas bland förhandsfavoriterna i mittenteamen.

– Jag tror att deras chanser har ökat ganska rejält. Det utav en ganska enkel anledning. De har nämligen fått in några nya sponsorer som är väldigt givmilda, förklarar han.