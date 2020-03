Från fantastiskt flyt till ett evigt trevande – Leo Komarovs Islanders genomgår en identitetskris efter höstens succé: "Lyckas vi ta ledningen så sjabblar vi bort den"

New York Islanders har inte vunnit en match på de 16 senaste dusterna i NHL. Senast i natt blev det en ny svidande förlust. En helvändning om man ser till resultatraden från förra hösten. Defensiven är inte på den nivån den borde, offensiven lider och puckarna studsar inte Islanders väg. Drömmarna om slutspel är ändå inte förlorade men Leo Komarov säger att det är dags att börja vinna nu.

Ännu en prestationsmässigt hyfsad match, åtminstone offensivt.

Målchanserna var otaliga och flera skott drämde i stolpen eller i ribban. Totalt 49 skott avfyrades på mål. Trots det blev det ännu en svidande förlust i natt mot Vancouver – den här gången efter straffläggning.

Defensiven och samspelheten är inte på den nivå det varit. New York Islanders har tidigare varit känd för sitt dedikerade kollektiv med ett högkvalitativt försvar.

Nu genomgår Leo Komarovs Islanders en identitetskris.

Ännu i höst, mellan mitten av oktober och mitten av november, hade Islanders en segersvit på nästan 20 matcher. Från oktober till årsskiftet var Islanders i toppen av statistiken vad gällde insläppta mål – bara 99 stycken.

Då året bytte var det bara Boston Bruins, St. Louis Blues och Washington Capitals som hade mer poäng än Komarov och company.

Sedan början av januari har de ändå vunnit bara tio matcher.

Islanders har delat ut målchanser åt motståndarna på löpande band under 2020. På 30 matcher har de släppt in 91 mål. Från att ha varit först i statistiken över minst insläppta mål, är man nu på en 21:a plats.

Ser man på hur många farliga målchanser de bjudit åt motståndaren, är det bara Anaheim och Winnipeg som delat ut fler.

– Det är klart att det är en orsak till att vi haft det svårt under den senaste tiden, säger Leo Komarov till Yle Urheilu.

– Men det finns ganska många andra saker också som vi borde åtgärda i vårt spel. Sen har nog inte puckarna studsat vår väg heller på samma sätt som i höst, fortsätter han.

New York Islanders har nu fallit under slutspelsstrecket. För att hålla drömmarna om slutspel i liv måste spelet förbättras.

Fyra gjorda mål som i natt hjälper inte långt om man inte lyckas vinna. Det svaga defensiva spelet har också resulterat i ett mindre kraftfullt offensiv.

Både snittet för gjorda mål per match, och effektiviteten i power play har sjunkit sedan årsskiftet. Bland annat det en orsak till den dystra resultatraden för år 2020.