Georg Marander är Österbottens svar på discoikonen Giorgio Moroder

Det är en man av många artistnamn som denna vecka utmanar på den finlandssvenska musiklistan. Tidigare har vi kunnat höra honom bland annat under artistnamnet Bachelor of hearts. Nu är Vasabon Axel Brink tillbaka med ett nytt artistnamn – Georg Marander och utmanar på Vegatoppen med låten Begrava mig.

Att artister har olika namn på sina låtar är väl inget man ens behöver ägna en tanke åt, men att en musiker byter artistnamn är absolut inte lika vanligt.

Nya artistnamn hör dock till vardagen för Axel Brink, som figurerat under bland annat projektnamnen Bachelor of Hearts, Disco i mitt hjärta och Sticky Slick Daddy.

– Jag är en estetisk person och om man har en viss sorts musik så gillar jag helheten av att allt fungerar ihop. Därför tror jag att jag är så kär i att hitta på nya artistnamn.

Brinks senaste projekt är artisten Georg Marander. Idén till namnet kom under en filminspelning.

– Jag befann mig på en filminspelning där jag skulle spela en polis på 80-talet. Jag hade en tjock mustasch och ett par sportiga solglasögon på mig, så jag såg lite ut som Giorgio Moroder.

Giorgio Moroder är en musikproducent och stilbildare inom disco- och dansmusiken.

– En synthgubbe av rang, tillägger Brink.

Brink ställde sig frågan vad Giorgio Moroder skulle ha hetat i Österbotten och kom fram till att Georg Marander var svaret.

Moroder har även till stor del har influerat Georg Maranders musik.

– Vissa av mina låtar är väldigt “Giorgio Moroder” med analoga synthar och retrosound. Men det har också utvecklats i andra riktningar.