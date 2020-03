Distansstudier i skolor, simhallar stängs, inställda teaterföreställningar – så här påverkas du som bor i huvudstadsregionen av coronaviruset

I den här artikeln samlar vi den nyaste informationen om hur coronaviruset påverkar huvudstadsregionen. Artikeln är uppdelad kommunvis, med den nyaste informationen högst upp.

Helsingfors

13 mars eftermiddag: Dals hälsostation blir coronahälsostation

En specialklinik för andningssvårigheter öppnas vid Dals sjukhus. Där ska man vårda de patienter som lider av övre luftvägsinfektion som kräver vård.

Coronahälsostationen öppnar på måndag, 16 mars, klockan 8 på morgonen. På övriga hälsostationer i Helsingfors ska man inte längre efter det vårda patienter med övre luftvägsinfektioner.

13 mars eftermiddag: Borgmästare Jan Vapaavuori informerar om läget i Helsingfors

Borgmästare Jan Vapaavuori meddelar under en presskonferens i stadshuset att skolorna tills vidare inte stängs.

Staden inhiberar ändå alla publikevenmang för över 100 deltagare. De rekommenderar att privata organisatörer följer samma princip. Också simhallarna stängs.

Finska och svenska arbis inhiberar all annan undervisning än språkundervisning för utlänningar.

Alla anställda som rest utanför Norden och Estland ska försätta sig själva i en sju dagars karantän, säger Vapaavuori.

13 mars eftermiddag: Helsingfors stadsteater och Svenska teatern inhiberar föreställingar

Helsingfors stadsteater ställer in alla föreställningar från och med idag 13 mars till 12 april. Svenska teatern inhiberar alla sina föreställningar mellan 16 mars och 14 april.

13 mars eftermiddag: Nationaloperan i Helsingfors avbokar föreställningar

Nationaloperan meddelar i ett pressmeddelande att de avbokar sina föreställningar fram till den 14.4. De som har en biljett till en föreställning som avbokas kan ansöka om att få pengarna tillbaka på sitt användarkonto. Värdet för den avbokade biljetten kan sedan användas för att boka en ny biljett.

13 mars eftermiddag: Nationalteatern i Helsingfors avbokar vårens föreställningar

Nationalteatern avbokar alla vårens föreställningar, uppger teatern i ett pressmeddelande. De som redan köpt en biljett kan omboka den till en föreställning i höst. Man kan också byta ut biljetten till ett presentkort eller få pengarna tillbaka. Teatern byter ut redan köpta biljetter fram till den 29.5.2020.

13 mars eftermiddag: Via crucis ställs in

Kyrkan i Helsingfors meddelar i ett pressmeddelande att olika tillställningar som bland annat det ekumeniska påskspelet Via Crucis ställs in. Gudstjänster och förrättningar fortsätter som normalt men bland annat besök till äldreboende undviks.

Domkyrkan, Tempelplatsens kyrka och kapellet vid Kampen håller öppet.

Största delen av klubbverksamheten och läger ställs också in de kommande tre veckorna.

13 mars förmiddag: Distansstudier på Hanken, undantagssituation på Helsingfors universitet

Handelshögskolan Hankens personal och studerande i Helsingfors kommer från och med i dag att arbeta och studera på distans. Veckoslutets tentamina inhiberas.

Man meddelar också att all undervisning från och med måndag 16 mars sker digitalt liksom all kontakt med studerande.

Helsingfors universitet har utlyst undantagssituation. Universitetets anställda och studerande får inte åka utomlands på arbets- eller studierelaterade resor. Resor inom landet bör också övervägas.

Högst 50 personer får delta i undervisningen åt gången. Det gäller också tentamina. Samtidigt upphör universitetets närvarokrav, men en del av fakulteterna kan ge andra anvisningar.

Vårens urvalsprov planeras för tillfället att ordnas i samarbete mellan universiteten, i mindre utrymmen.

Esbo

13 mars eftermiddag: Simhallarna stängs och idrottsverksamhet ställs in

Från och med lördag 14.3 stänger alla simhallar i Esbo. Stadens gym stänger också.

Staden ställer också in alla idrotts- och motionsgrupper och kurser. Också stadens kostnadsfria hobbyverksamhet för barn och unga ställs tillfälligt in.

13 mars eftermiddag: Läkare och sjukskötare fokuserar på brådskande vård, övriga mottagningsbesök minskas eller flyttas



Icke-brådskande mottagningar till läkare och sjukskötare flyttas framåt för att sjukvårdspersonalen ska kunna fokusera på brådskande vård och telefonservice.

På nätet kan man nu endast beställa tid till distansmottagning hos hälsostationerna. I övrigt är bokningstjänsten stängd. Också inom rådgivningen minskar man antalet läkarbesök. Gravida och under ettåriga barn tas ändå emot som vanligt.

13 mars eftermiddag: Skolelever ska ta böckerna med sig hem

Esbo stad meddelar att de förbereder sig för möjligheten att elever och personal i skolorna kan försättas i karantän. Staden följer med läget och håller vårdnadshavare uppdaterade om någon i barnets enhet eller grupp försätts i karantän.

Elever uppmanas också att förvara alla skolböcker hemma och att dagligen bara ta med sig de böcker de behöver till skolan. Elever som försätts i karantän får information från skolan om självständiga studier. Självständiga studier ordnas inte för barn som går i daghem eller förskola.

Också resor till och från utlandet inhiberas. Stadens skolor och daghem ska inte ta emot internationella besökare. Stadens personal ska inte heller delta i tjänsteresor utomlands.

13 mars förmiddag: Mattlidens skola i Esbo med över 500 elever avvaktar situationen - "Vi lunchar inte tillsammans"

På torsdag eftermiddag kom regeringen med rekommendationen att alla publikevenemang med över 500 deltagare borde ställas in. Mattlidens grundskola med åk 1-9 har drygt 730 elever.

- Vi följer de anvisningar vi fått av Esbo stad. Regeringens begränsning gäller evenemang, inte skolverksamhet. För tillfället har vi delat upp vår matrast i mindre elevgrupper eftersom det är där det samlas flest elever som är i närkontakt med varandra, säger skolans rektor Ullrika Willför-Nyman.

Även om gymnasiet, med över 500 elever ligger i samma byggnad vistas eleverna från grundskolan och gymnasiet inte med varandra.

Skolan följer stadens anvisningar och följer med läget. Willför-Nyman understryker att det nog finns personal för att ordna undervisning på distans, ifall det skulle behövas.

Grankulla

13 mars eftermiddag: Staden ställer in all fritidsverksamhet och besök till Villa Breda begränsas

Stadens fritidsverksamhet stängs under perioden 14-27.3. Det gäller än så länge biblioteket, medborgarinstitutet, idrottsplatser, öppen familjeverksamhet och ungdomslokalen i stadshuset.

Utöver det ska besök vid Villa Breda begränsas. Dessutom stänger servicentrets lunchrestaurang från och med måndag 16.3.

13 mars förmiddag: Ett barn på Granhultsskolan i karantän, distansstudier i gymnasiet

Ett barn på Granhultsskolan i Grankulla har försatts i karantän efter att en av föräldrarna testats positivt för coronaviruset. Det här meddelar skolan på fredag förmiddag.

- Hela familjen är nu i karantän. Barnet visar inga symtom men stannar också hemma, säger skolans rektor Catharina Sunesdotter.

Enligt Sunesdotter fortsätter undervisningen på skolan som normalt tills vidare. Skolan väntar på instruktioner från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Enligt Sunesdotter uppdateras föräldrarna via skolplattformen Wilma om läget i den takt som skolan får ny information.

Alla elever uppmanas att ta hem sina läroböcker och datorer. Så kan undervisningen fortsätta även om eleven försätts i karantän.

13 mars förmiddag: Tre familjer i karantän i Grankulla

Tre familjer i Grankulla är försatta i karantän. Tre vuxna har testats positivt för coronaviruset.

Enligt bildningsdirektör Heidi Backman kommer gymnasiet Grankulla samskola ordna distansstudier för eleverna i första och andra klassen

- På det här sättet kan vi bättre se till att vi inte får problem med studentskrivningarna, säger Backman.

Distansstudierna håller på i alla fall i en vecka. Vårens realprov tidigareläggs med en vecka på grund av coronaviruset.

Kyrkslätt

13 mars eftermiddag: Fritidsverksamhet och evenemang ställs in, användning av allmänna lokaler begränsas

I biblioteken ställer man in evenemang och ledd verksamhet. Biblioteksbilens verksamhet upphör tillfälligt.

På musikinstitutet, medborgarinstitutet och konstskolan ställer man in all gruppundervisning. Endast individuella lektioner på musikinstitutet fortsätter.

Alla ledda idrotts- och motionsgrupper ställs in. Simhallen är ändå öppen. Ungdomsgårdarna stänger och all ledd verksamhet samt evenemang inom ungdomstjänster ställs in.

Kommunens allmänna lokaler stänger också för utomstående bruk. Det gäller ungdomslokaler, skolornas gymnastiksalar, simhallens gym, idrottshallar mm.

13 mars förmiddag: En smittad i Kyrkslätt

Fredagen 13 mars meddelade Kyrkslätt stad att en Kyrkslättbo insjuknat i coronaviruset. Den smittade är i arbetsför ålder. Utöver det har två personer försatts i karantän.

Enligt Mikael Flemmich, chef för dagvård och utbildning vid Kyrkslätt kommun finns det inga rapporterade fall i de svenskspråkiga skolorna.

-- Vi följer med situationen och är beredda att börja med distansundervisning ifall det behövs, säger Flemmich.

Kollektivtrafik

13 mars eftermiddag: busschaufförer slutar sälja biljetter, HRT effektiverar städningen

Helsingforsregionens trafik, HRT, meddelar att busschaufförerna slutar sälja biljetter från och med idag 13.3. I övrigt fungerar biljettförsäljningen normalt.

Städningen effektiviseras också i HRT:s bussar, metron, tåg och stationer. Speciellt hårda ytor som många rör i så som handtag och räcken ska städas extra noga.

HRT uppmanar också att undvika onödiga resor.

13 mars förmiddag: busschaufförerna inleder åsiktsyttring

På fredag mitt på dagen inleder busschaufförerna i huvudstadsregionen en åsiktsyttring med anledning av att de vill skydda sig mot det nya coronaviruset.

I praktiken innebär det att chauffören håller framdörren stängd så passagerarna får använda de bakre dörrarna i bussen vid på- och avstigning.

Enligt Jani Nikama, sekreterare vid Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta måste det här ske på en kollektiv nivå.

- Om bara en chaufför gör så här så rör det sig om ett brott mot arbetsorder, säger Nikama.

Alla turer körs ändå helt som normalt.

Chaufförerna önskar också att passagerarna inte köper en biljett i bussen.

- Enligt regeringens rekommendation ska evenemang med över 500 deltagare undvikas, men under en dag rör sig över 500 personer nära chauffören, säger Nikama.

Dessutom önskar chaufförerna att passagerarna ska hållas på ett avstånd på 1-2 meter från chauffören. I praktiken sätts ett band upp längst fram i bussen.

- I andra länder, såsom Österrike, Tyskland och Estland har den här typen av åtgärder vidtagits, säger Nikama.

Sammanlagt 2 500 busschaufförer som hör under Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT busschaufförer i HRTs område deltar i åsiktsyttringen.