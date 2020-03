Film: Weathering with you - det finns kärlek och hopp mitt i katastrofen

Det är ödesmättat och stora, starka känslor, det är tonårskärlek som trotsar allt och imponerande animation men också många frågor som inte får ett svar.

När det regnar i filmen Weathering with you betyder det ösregn, i veckor och månader. Ett regn som sveper in Tokyo i ett tjockt, grått täcke.

I den här dyblöta, kyliga staden sitter den ledsna tonårsflickan Hina vid en sjukhusbädd.

Då plötsligt ser hon en solstråle bryta igenom molntäcket och träffa taket på ett gammalt höghus. Hina rusar dit och uppe på taket hittar hon en liten grön trädgård och en röd torii port som för tankarna till ett altare.

När Hina stiger genom porten och knäpper händerna i en bön byter regndropparna plötsligt riktning och svävar uppåt, det gör också Hina som förflyttas till toppen av ett stort moln där solen skiner och allt verkar underbart.

Hina kan få regnet att upphöra. Närbild på Hina då hon med slutna ögon ber och får regndroppar att stanna i luften. Bild: Cinema Mondo

Men så vaknar Hina upp och befinner sig igen i ett regnigt och kulet Tokyo.

Var det hela en dröm?

Allt behöver inte förklaras

Weathering with you gör det genast klart att det här är en film som pendlar mellan två verkligheter. I det realistiskt återgivna Tokyo finns det dimensioner som vi bara kan ana och magiska krafter som endast vissa utvalda har.

Precis som i många andra japanska animefilmer, som t.ex. Hayao Miyazakis Spirited Away, förklarar man inte allt. Det är också en del av charmen att det mytiska och mystiska existerar sida vid sida med den verkliga och realistiskt återgivna världen.

Men i Weathering with you blir det tyvärr lite väl många frågor som lämnas öppna.

Pojke på rymmen möter solflicka

Filmens andra huvudperson är den 16-åriga pojken Hodaka som är på rymmen.

Hodaka är den som först inser vilken kraft Hina har. Pojken Hodaka står i ett grått regn och ser skrattande upp mot himlen. Bild: Cinema Mondo

Hemlös och hungrig anländer han till Tokyo och får efter vissa svårigheter ett jobb på en tidning som specialiserat sig på övernaturliga händelser.

Hans uppgift blir att försöka hitta en så kallad “solflicka”. Enligt en gammal japansk berättelse finns det flickor som har förmågan att framkalla bra väder.

Det här leder honom till Hina och de två blir så småningom också förälskade i varann.

Dessutom inser de att de kan förtjäna pengar på Hinas magiska kraft. Människorna är nämligen så trötta på det eviga regnet att de är villiga att betala för att få uppleva en stund av solsken.

Men att skingra molnen och frambringa solsken har sitt pris.

Hina har den magiska kraften att styra vädret. Hina står ber ögonen slutna och ber samtidigt som det blåser. Bild: Cinema Mondo

Katastrof och kärlek

Regissören och manusförfattaren Makoto Shinkai hade en enorm succé med sin förra film Your name. En film om två ungdomar som i drömmen kan byta kroppar med varandra och som sedan förälskar sig i varann.

Samma starka tro på kärlekens kraft finns även i Weathering with you. Båda filmerna utspelar sig också mot bakgrunden av en hotande naturkatastrof.

Det eviga regnet i Weathering with you för tankarna till klimatkrisen. Och moln som ser ut som jättelika svampar för tankarna till atombomberna över Hiroshima och Nagasaki.

Men det här överhängande hotet får aldrig riktigt en förklaring. Varför regnar det hela tiden? Och om katastrofen hotar varför verkar invånarna i Tokyo finna sig i sitt öde och nöjda med att köpa sig en kort stund av solsken?

En plats i solen kan man köpa av Hina. En del av Tokyo badar i solsken medan resten av staden är regnig och mörk. Bild: Cinema Mondo

Weathering with you är visuellt en imponerande film, med en enormt skickligt animation av vatten som droppar, rinner och plaskar ner över hus, gator och ett ändlöst hav av paraplyer.

Själva handlingen är sedan lite onödigt krånglig att följa. Det filmen däremot lyckas skildra är de stora, starka känslor som finns i den första, känsliga förälskelsen.

Speciellt slutet är romantiskt och väldigt melodramatiskt, både sorgligt och vackert på samma gång.