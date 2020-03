Fotbollen och handbollen tar paus i Västnyland - många aktiviteter ställs in på grund av coronaviruset

Coronaviruset påverkar vardagen i Västnyland allt mer. En hel del tillställningar och aktiviteter ställs in för att minska risken för att viruset sprider sig.

Till exempel ställer idrottsföreningarna Sjundeå IF, BK-46 och Ekenäs IF in alla träningar för både juniorer och äldre.

Frivilliga brandkårers träningar håller paus och också diverse andra föreningar går enligt rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd THL och slopar träningar tills vidare.

Också i en del västnyländska skolor förbereder man sig på eventuell skolstängning och skickar hem allt skolmaterial med barnen.

De västnyländska kommunerna Hangö, Lojo, Raseborg, Lojo och Sjundeå ger invånarna information som gäller coronaviruset på sina webbplatser.



Det finns butiker som önskar att kunderna inte betalar med sedlar och mynt just nu. Skylt om smittorisk. Bild: Patrik Rosström / Yle

Ingå stänger fritidsverksamhet

Ingå kommun begränsar all icke-lagstadgad verksamhet tillsvidare.

Från och med fredag (13.3) avslutas all fritidsverksamhet som är i kommunens regi eller i kommunens lokaliteter. Det innefattar medborgarinstitutet, bildkonstkonstskolan, musikinstitutet, det kommunala gymmet och turerna i skolornas gymnastiksalar.

Biblioteket stänger kl.15.45 på fredag (13.3) och är alltså inte meröppet. På lördag mellan kl. 10-14 kan man avhämta sina reserverade böcker.

Ingå kommun uppmanar anhöriga att inte besöka äldrevårdens enheter, enligt regeringens rekommendationer om att skydda de mest sårbara i samhället.

De som har möjlighet att ordna dagvård för sina barn på annat sätt rekommenderar Ingå kommun att göra det.

Sjundeå har grundat en kommitté

Sjundeå kommuns ledningsgrupp har under vecka 11 varje dag behandlat det aktuella läget gällande coronaviruset. Kommunen har i onsdags (11.3) grundat en kommitté som består av kommunens ledningsgrupp samt representanter för grundtrygghetsavdelningen, personalavdelningen, arbetsskyddsförvaltningen och den allmänna förvaltningen.

I Sjundeå har man tillsvidare inte haft ett behov av att vidta märkbara specialåtgärder, meddelade kommunen på sin webbplats på torsdagseftermiddagen (12.3.).

Kommunen följer med hur situationen utvecklas, och är förberedd om situationen ändras.