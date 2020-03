Kläbo rasar mot internationella skidförbundet: ”De prioriterar tävlingar före liv och hälsa”

Helgens världscupsprinter i Quebec ställdes in på fredagen – alldeles för sent anser Johannes Hösflot Kläbo. Det är pinsamt att se hur Fis hanterar sin makt, säger han till NRK.

Under de senaste dagarna har tävlingar efter tävlingar ställs in eller flyttats fram på grund av coronaviruset. Även världscupen på längdskidor har drabbats och på torsdagen valde internationella skidförbundet Fis att ställa in nästa veckas tävlingar i Canmore och Minneapolis.

På fredagen kom till slut också beskedet att det inte blir några tävlingar i Quebec i helgen och därmed är världscupen över för den här vintern.

Det norska laget valde tidigt att nobba tävlingarna i Nordamerika och Johannes Hösflot Kläbo riktar nu skarp kritik mot hur Fis har agerat de senaste dagarna.

– Det är trist att se hur Fis håller på och hur länge det tog innan de insåg allvaret. En sak är att de prioriterar tävlingar före liv och hälsa, i alla fall i förstaläget. Det är rätt ut sagt förkastligt.

– För det andra ställer de längdskidsporten i dålig dager. Jag är glad över att mitt eget förbund varit starka och tydliga i den här frågan och visat vad som är viktigt, säger Kläbo till NRK.

Efter Norges avhopp följde även bland annat Sverige, Finland, Tjeckien och Tyskland samma linje.

På fredagen valde också Kanada, USA och Schweiz att hoppa av och först då gick Fis ut med ett pressmeddelande om att tävlingarna ställs in.

Kläbo vann sprintcupen den här säsongen. Johannes Hösflot Kläbo stakar framför konkurrenter. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Generalsekreteraren håller inte med

Kläbo som vann sprintcupen för fjärde året på raken menar att det faktum att de kanadensiska åkarna valde att nobba tävlingarna var ytterligare ett bevis på att de borde ha ställts in mycket tidigare.

– Det är pinsamt att se hur Fis hanterar sin makt. Längdskidåkningen ska ses om oviktigt i det här sammanhanget.

– Med tanke på utvecklingen de senaste dagarna har jag blivit alltmer säker på min åsikt om tävlingarna i USA och Kanada. Nu måste vi alla se till att inte ta onödiga risker, säger han.

Internationella skidförbundets generalsekreterare Sarah Lewis slår tillbaka mot kritiken.

– Fis prioriterar definitivt inte tävlingar före hälsa men vi är inte hälsomyndighet och därför ligger ansvar på nationella och regionala institutioner.

– Nationella skidförbund äger arrangemangsrättigheterna och juridiskt måste de ta beslutet medan Fis bidrar med rådgivning och rekommendationer, säger hon.