Raseborg stänger simhallen och ungdomsgårdarna, skolorna användas inte kvällstid - här samlar vi information om hur coronaviruset påverkar Västnyland

Simhallen hör till de verksamheter som stänger i Raseborg. Beslutet gäller just nu till slutet av mars. Ekenäs simhall har omkring 100 000 besökare var je år. Bild: YLE/Bubi Asplund

Det är många saker i vardagen som påverkas av coronarisken just nu. Både större och mindre evenemang ställs in och på många håll gör man sig också redo för mer omfattande åtgärder. I den här artikeln samlar vi lokal information och olika besked vi får om läget med coronaviruset i Västnyland.

Fredag 13.3 klockan 16.38

Sent på eftermiddagen informerade Raseborgs stad om olika aktiviteter som stänger eller ställs in:

Simhallen, Ekenäs bollhall och konditionssal samt Karis bollhall stängs till slutet av mars. Samma gäller för kvällsanvändning i skolorna, ledda motionsverksamheter och kulturinstitutets motionsgrupper.

Också ungdomsgårdarna stänger.

Det råder besöksförbud på hälsovårdscentralens vårdavdelning (bädden) och vid alla boendeenheter inom åldringsvården. I båda fall med undantag för patienter i livets slutskede - de får besökas av högst två personer samtidigt.

Skolor, daghem och bibliotek samt dagverksamhten för äldre och hemvården i Raseborg fungerar normalt.

Tidigare under fredagen 13.3.

Försvaret meddelar på morgonen att de ändrar permissionsarrangemangen. Nu ska beväringarna tjänstgöra två veckor i sträck och sedan ha en vecka permission.

Dansinstututet Hurja Piruetti> i Raseborg ställer in sina vårföreställningar som brukar samla stora publikskaror på Tryckeriteatern i Karis i april.

Det stora årliga juniorhandbollsevenemanget i Sjundeå, Sjundeå cup, skjuts upp antagligen till augusti om läget tillåter.

Stafettkarnevalen ställs in för första gången på 60 år.

Och mer eller mindre all idrottsverksamhet och en stor del av annan föreningsverksamhet tar paus.

Ekenäs IF, BK-46 och Sjundeå IF ställer in alla träningar för både juniorer och äldre.

FBK-träningar håller paus och också många andra föreningar följer THL:s rekommendation och slopar träningar tills vidare.

Också i en del västnyländska skolor förbereder man sig på eventuell skolstängning och skickar hem allt skolmaterial med barnen.

Torsdag 12.3

Det blir ingen sjukhusdemonstration på Ekenäs torg på söndag.

Samma dag meddelar arrangörerna att den andra klimatstrejken i Raseborg, planerad till fredagen 13.3 inte ordnas på plats i Ekenäs.

BB i Lojo vill inte ha många besökare. Och på köpcentret Strand i Ingå stänger flera butiker.

På Nylands brigad fortsätter vardagen ganska normalt, men med små justeringar.

Onsdag 11.3

Megamässan i Karis i april ordnas inte. Arrangörerna uppgav som orsak risken för corona.