Studentskrivningar tidigareläggs med en vecka – Kattanelever i Åbo: ”Det är orättvist”

Tänk dig att din deadline plötsligt förkortas med en vecka. Det är vad som väntar många abiturienter i Finland just nu.

På fredagseftermiddagen när reportern besöker Katedralskolan i Åbo är stämningen tyst och lugn. Under dagen skriver en del abiturienter studentexamensprov i främmande språk.

Ännu är de lyckligt ovetandes om att vårens realprov har tidigarelagts med en vecka. Beslutet togs av Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Studentexamensnämnden i ett försök att säkerställa att studentskrivningarna blir av med tanke på coronaviruset.

De sista studentexamensproven ska alltså skrivas mellan 16-23.3.

En av dem som drabbas är abiturienten Elvira Klåvus. Hon har precis skrivit provet i tyska, och hör därför för första gången om omställningen när reportern berättar det för henne.

- Det kommer nog som en stor överraskning, jag var inte beredd på det, säger Klåvus.

Elvira Klåvus. Flicka sitter vid ett fönsterbräde i en skola. Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Klåvus kommer nu att ha två prov den kommande veckan, i finska och i geografi. Nu förkortas tiden att repetera till provet i geografi med en vecka, men Klåvus har strukturerat sitt läsande och tror att hon kommer att klara sig.

- Jag har övat på lite på varje ämne varje dag. Typ en timme geografi, en timme tyska och en timme finska och varierat läsningen.

Klåvus säger att coronavirusutbrottet inte har påverkat studierna så mycket åtminstone ännu, däremot nog gällande hobbyerna.

- Vissa av mina dans- och sånglektioner har ställts in, säger hon.

Orättvis behandling

Både Venla Seppälä och Kiia Jalonen går andra året i gymnasiet, men har valt att skriva studentexamensprovet i kort franska redan nu. De påverkas ändå inte av tidigareläggandet av studentskrivningarna, eftersom de inte har flera prov den här våren.

Men de kommenterar ändå gärna situationen.

- Jag förstår nog beslutet men tycker ändå det låter lite fräckt, säger Seppälä. De som skriver många prov på våren har ju säkert alla gjort ett lässchema, så det blir ju helt förstört nu.

Venla Seppälä. Flicka står ute i solen och poserar mot kameran. Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Seppälä påpekar att i det här avseendet är en vecka ändå ganska mycket tid, om det finns viktiga saker man skulle vilja repetera den sista veckan.

Jalonen håller med Seppälä om att det känns orättvist att abiturienterna lästid nu har förkortats. Även om hon själv inte påverkas av det här har hon medkänsla för sina kompisar som drabbas.

- Det känns nog lite orättvist och kan skapa ganska mycket panik och oro bland elever, säger jalonen.

Hur viktigt är det att man faktiskt får den tid att läsa till provet som man har räknat med?



- När jag nästa vår skriver studentexamensproven så kommer jag planera jättenoggrant hur jag delar upp mitt läsande och det skulle åtminstone kännas jättetråkigt då att ha en vecka mindre, säger Jalonen.

Kiia Jalonen. En flicka tittar mot kameran med huvudet lite på sned. Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Venla Seppälä var själv orolig för att provet i franskan skulle bli inställt.

- Jag tänkte att hoppas att skolorna inte stänger för då skulle jag inte få skriva det nu och då skulle jag inte alls ha skrivit franskan, säger hon.

Sommarlovet kanske är hotat?

Efter en stund börjar också andra elever välla ut ur klassrummen efter lektionens slut. Några av dem står i hallen i Katedralskolan och pratar om coronaviruset.

Det är Cecilia Engblom med vännerna Amanda Nygren, Nadja Westerholm och Ira Östman. Ingen av dem är abiturienter och skriver därför inte studentexamensprov den här våren, men däremot är de oroliga över att coronavirusepidemin påverkar den övriga undervisningen.

- Om vi inte hinner bli färdiga med allt kanske vi måste bli i skolan under sommaren, säger Engblom.

- Jag tror att en av lärarna sa att man i så fall kommer ta i bruk vissa veckoslutsdagar så man försöker att det inte ska gå in på sommaren, inflikar Westerholm.

Vad tycker ni om den lösningen?



- Säkert bättre än att vara här på sommarlovet i alla fall, säger Amanda Nygren och de övriga håller med henne.

Hälsan och orken viktiga att sköta

Marianne Pärnänen som är rektor för Katedralskolan i Åbo säger att hon förstår att det kan kännas tungt för elever att de eventuellt har fem prov på en vecka, prov som de inte har räknat med. Hon poängterar ändå att det är fel strategi att räkna med att endast läsa till proven ett par dagar innan.

Arkivbild. Marianne Pärnänen. Marianne Pärnänen. Bild: Lina Frisk/Yle.

- Jag hoppas att så många som möjligt faktiskt har studerat under gymnasieåren och tagit in all den information de behöver, säger hon.

Personligen anser Pärnänen att det var rätt beslut av Studentexamensnämnden, att försöka få undan skrivningarna så tidigt som möjligt.

- Om man hade fortsatt enligt planen och man sedan inte kunde genomföra realämnens prov så vet man inte när nästa lämpliga tillfälle skulle vara, säger hon.

Pärnänen har också några råd till abiturienterna.

- Ta det lugnt, se till att ni sover tillräckligt på nätterna, ät ordentligt och gå också ut och få frisk luft.