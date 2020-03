Nu medger till och med Kummola att det ser ”ganska dåligt ut” för ishockey-VM: "Det är helt uteslutet att flytta turneringen"

Det finns inte mycket som talar för att Lejonen får försvara sitt VM-guld i ishockey i vår. Kalervo Kummola har hela tiden hört till dem som sagt att man inte ska säga något för tidigt – men nu medger också förbundsbasen att goda råd är dyra.

Nej, det verkar inte bli något herr-VM i ishockey i år.

Värdnationen Schweiz har förbjudit idrottsevenemang och även om det återstår nästan två månader tills turneringen skulle köra igång måste det internationella ishockeyförbundet IIHF börja fatta beslut.

Just nu ser det inte bra ut, medger till och med Kalervo Kummola.

– Visst ser det ju ganska dåligt ut. Det börjar till och med luta mot att man inte får ihop tillräckligt stora lag, medger han för Yle Urheilu.