Coronaviruset har nu nått hälften av de afrikanska länderna

I Afrika har de allra flesta länder mellan 0 och 3 läkare per tusen invånare. Sverige har 54 läkare per tusen invånare medan siffran för Finland är 38 per tusen invånare.

De afrikanska länderna söder om Sahara har inte haft kapacitet att öka på investeringarna i hälsosektorn under 2000-talet utan utvecklingen har stampat på stället.

58% av invånarna i de afrikanska länderna söder om Sahara har tillgång till rent vatten.

WHO har räknat ut att de afrikanska länderna utgör 11% av världens befolkning, men 60% av världens HIV/AIDS patienter bor i de afrikanska länderna. Till riskgrupperna för coronaviruset hör personer som sedan tidigare har försämrat immunsförsvar.

Personer över 70 år och särsklit personer över 80 har drabbats svårast av coronaviruset runtom i världen. I Afrika är den genomsnittliga medellivslängden 61 år för män och 65 år för kvinnor.

