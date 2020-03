Kinesiska Konfuciusinstitutet ska göra Finland Kinavänligt - Spotlight kan visa på flera försök att påverka den akademiska friheten

Verksamheten vid Konfuciusinstitutet vid Helsingfors universitet går ut på att de kinesiska lärarna ger undervisning både till universitetsstuderande och till utomstående personer som vill studera kinesiska vid universitetets språkcentral.

Helsingfors universitets partneruniversitet är Renmin University of China. Samarbetet koordineras av Högkvarteret för Konfuciusinstituten som går under namnet Hanban. Det lyder direkt under Kinas undervisningsministerium, det vill säga Kinas regering.

Hanban sänder ut personalen och betalar lönerna för fyra lärare och en vice direktör. Helsingfors universitet utser direktören för institutet och står för utrymmena och en del administration.