Rektor i Ekenäs efter regeringens besked: "Det blir att improvisera lite från dag till dag"

Från och med onsdag stänger alla landets skolor och övergår till distansundervisning. Målet är att hålla coronavirussituationen under kontroll.

Trots goda digitala hjälpmedel finns det utmaningar med en hel månad av självstudier.

Bob Karlsson, rektor för Ekenäs högstadieskola, berättar att många elever och några i personalen stannat hemma redan i dag.

- Vi satt i dag på eftermiddagen och planerade om skolan stängs eller om vi ska fortsätta med många frånvarande. Nu sitter jag och försöker sammanfatta ett brev till både elever, föräldrar och personal som vi skickar ut ännu i dag.

Rektor Bob Karlsson hoppas föräldrarna hjälper till så att eleverna kommer igång med distansskolan. Bob Karlsson Bild: Yle/Maria Wasström

För de flesta är det nog nytt, väldigt få har använt det ― Rektor Bob Karlsson om videokonferenser i distansundervisning

Vad vill du kommunicera till dem?

- Att skolan fortsätter, men i mycket annorlunda form. Vi har en månad som de tillfälliga arrangemangen ska fungera. Så det gäller för alla att komma ihåg att skolarbetet ska fortsätta.

I vilken form kommer arbetet att fortsätta?

- Vi är i den goda sitsen att alla elever har en egen dator och via det kan vi fördela uppgifter och hålla kontakt via videokonferens. Det är det vi ska försöka få att fungera under de närmaste dagarna.

Är det här systemet bekant från tidigare?

- För de flesta är det nog nytt, väldigt få har använt det. Men många lärare har ju varit med om videokonferenser tidigare.

Det praktiska kan ställa till det tror Karlsson.

- Den stora utmaningen är att få det här att fungera för alla elever som sedan är hemma. Vi får göra det bästa av det och handleda dem som inte får det att fungera.

- Det blir att improvisera lite från dag till dag.

Det kommer att bli väldigt svårt för ungdomarna att inte ha sina normala sociala kontakter ― Rektor Bob Karlsson

Vad är mest utmanande med situationen?

- Dels att alla ska kunna följa med den här formen av undervisning. Det kanske inte alla har varken färdigheter, uthållighet eller koncentration till att göra. Och att faktiskt få eleverna att ställa upp på det här, det vill säga att jobba självständigt därhemma.

- Målsättningen är att de inte ska träffas och umgås så mycket. Det kommer att bli väldigt svårt för ungdomarna att inte ha sina normala sociala kontakter.

Vad har du för råd till föräldrarna?

- Att stöda eleverna med att komma igång med det här sättet att jobba. Det vore en stor nytta för oss på skolan. Också att lite följa med om eleven har gjort skolarbete.

Kom beskedet som en chock?

- Rätt så plötsligt kom det, men samtidigt är det väl så det biter bäst, att stänga i början av en pandemi.

Hur kommer morgondagen att se ut?

- Vi ska se till att de får hem sitt material, att de kommer in på datorn och att lösenordet är bytt och fungerar. Jag kommer att prata med dem och förklara situationen.

Just nu måste vi fundera hur vi gör läxor och skoluppgifter, men annars tar jag inte så stor stress av det. Vi ser hur det blir ― Förälder Mikaela Ståhl-Kokkola, Västankvarn

Barn har hållits hemma redan i dag

Mikaela Ståhl-Kokkola är förälder till två barn, 9 och 13 år gamla. Den yngre går i Västankvarn i Ingå och den äldre i Källhagens skola i Lojo. Hon har hållit barnen hemma redan i dag.

- Jag tänker att det är en risk. Vi har en del familjemedlemmar som hör till riskgruppen, med astma och risk för luftvägsinfektion.

- Just nu måste vi fundera hur vi gör läxor och skoluppgifter, men annars tar jag inte så stor stress av det. Vi ser hur det blir.

Ståhl-Kokkola väntade sig ett besked av regeringen redan i förra veckan.

- Jag vet att det kommer att bli jättesvårt för många, mina tankar går till dem. Förhoppningsvis kommer det att fungera.