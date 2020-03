Kastrullock kan vara användbara då man går ut på sin balkong för att delta i grannskapets solidaritetsyttringar och liva upp stämningen.

De flesta länder har "stängts" i syfte att bekämpa coronaviruset. Gränser är stängda, resande är förbjudet, skolor och universitet har stängt sina dörrar och kultur- och sportevenemang är inställda. Kaféer, restauranger och nattklubbar håller inte heller längre öppet.

Nu är det de öppna fönstren och det spontana balkongumgänget som gäller. Åtminstone i de sydliga, lite varmare länderna.

Hjälpsamhet och solidaritet syns också nu som aldrig förr. Unga och friska människor handlar mat och hjälper de sjuka, gamla och svaga. Tjänster erbjuds via lappar och appar.

Och samtidigt försöker alla kollektivt hålla modet uppe på varandra.

En solidaritets- och tacksamhetsbanderoll vid sjukhuset Santa Maria Nuova i Florens. Det är fyra kinesiska pojkar som tackar läkarna och sjukskötarna för deras modiga insatser. 12.3.2020 EN solidaritets- och tacksamhetsbanderoll vid sjukhuset Santa Maria Nuova i Florens 12.3.2020. Fyra kinesiska pojkar tackar läkarna och sjukskötarna. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Tacksamhet och solidaritet visas nu öppet

Spontana solidaritetsyttringar - så kallade flash mobs - dyker upp lite varstans, då människor uppmanas att komma ut på balkonger och visa sig i fönster vid vissa klockslag för att sjunga, spela, klappa, dansa eller på annat sätt visa sammanhållning.

flash mob Kommer från det engelska ordet flash (glimt, blixt) och mob (hop, folksamling)

Ett slags föreställning, ofta på en offentlig plats i stadsmiljö

Ska verka spontan

Är i själva verket planerad och synkroniserad

Någon samlar ihop en skara personer som - samtidigt men till synes oberoende av varandra - till exempel börjar dansa för att hedra någon/något eller påminnas om någon/något eller "annars bara".

Det kan röra sig om flera personer som plötsligt brister ut i sång eller utför en dans inför förvånade förbipasserande.

En flash mob kan organiseras via sociala medier och kan ofta få viral spridning via bilder och filmsekvenser

En organiserad flash mob ägde rum första gången 2003 i New York, men liknande aktioner har förekommit tidigare

Metoden har på senare tid också använts i reklamsammanhang och för olika typer av protestaktioner.

Efter föreställningen upplöses gruppen ofta snabbt

"En äkta flash mob ska vara synkroniserad, till synes slumpartad och chockartat snabbt genomförd. Effekten ska bli: Vad i helskotta var det som hände?'"(Språktidningen citerar Anders Westgårdh, Aftonbladet) Källa: Språktidningen, Nationalencyklopedin

Vårdpersonalen hyllas, och tacksamhetsyttringarna visar sig på diverse olika sätt.

Ungdomar deltar i aktionen "Låt oss lysa upp Italien" ("Illuminiamo ltalia") i Turin 15.3.2020 Flash mob-aktionen "Låt oss lysa upp Italien" ("Illuminiamo ltalia") i Turin 15.3.2020 Bild: EPA-EFE/All Over Press

Uppmuntrande banderoller och lampor lyser upp Rom Uppmuntrande banderoller i Rom 15.3.2020 Bild: EPA-EFE/All Over Press

Italien - det land i Europa som drabbats hårdast av coronaviruset - har visat många exempel på hur man kan försöka upprätthålla en positiv stämning under en tid då det är isolering och karantän som präglar tillvaron.

#allt kommer att bli bra (#andratuttobene)

"#Allt kommer att bli bra" (#andratuttobene) står det på den här banderollen. Rom 14.3.2020 "Allt kommer att bli bra" står det på den här banderollen. Rom 14.3.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

I Rom samlas folk bland annat under devisen "Titta ut genom fönstret, mitt Rom" ("Affacciati alla Finestra, Roma Mia!") för att liva upp den nu så tysta staden.

Två kvinnor vinkar och klappar i händerna. Här under devisen "En applåd för Italien" ("Un applauso per l'Italia") i distriktet Garbatella i Rom 14.3.2020. Två kvinnor vinkar och klappar i händerna. Här under devisen "En applåd för Italien" ( "Un applauso per l'Italia") i distriktet Garbatella i Rom 14.3.2020. Bild: AFP / Lehtikuva

Sång, dans och klappningar invid banderoller (med texterna "Kom igen människor,#alltkommerattblibra, "vi stannar hemma") under flash mob-tilldragelsen "Una canzone per l'Italia" ("En sång för Italien" ) i distriktet Magliana i Rom 15.3.2020. Uppmuntrande texter på balkonger i distriktet Magliana i Rom 15.3.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

Också spanjorerna är aktiva, och har satt i gång liknande kollektiva aktioner.

Hälsovårdspersonalen hyllas och tackas under en kollektiv klappningsceremoni i Murcia, Spanien 15.3.2020 Hälsovårdspersonalen hyllas och tackas under en kollektiv klappningsceremoni i Murcia, Spanien 15.3.2020

En skärm som visar vårdpersonal i samband med ett "klappningsaktion" för att hedra hälsovårdssektorn och tacka alla vårdare för deras insatser i bekämpandet av coronaviruset. Pamplona, Spanien 14.3.2020 En skärm som visar vårdpersonal i samband med ett "klappningsaktion" för att hedra hälsovårdssektorn och tacka alla vårdare för deras insatser i bekämpandet av coronaviruset. Pamplona, Spanien 14.3.2020

Hälsovårdsbranschen i Spanien hyllas under en klappningsceremoni i Madrid 14.3.2020 Hälsovårdsbranschen i Spanien hyllas under en klappningsceremoni i Madrid, Spanien 14.3.2020 Bild: EPA-EFE/All Over Press

Tenoren Maurizio Marchinis serenad inför sina grannar på en balkong i Florens (Puccinis Nessun Dorma) och sopranen Laura Baldassaris spontana sång från en balkong från ett fönster i Milano har blivit virala.

Klassisk musik spelas utan publik - sänds direkt via nätet

Musik har alltså blivit en av de starkaste responserna på det läge människor har hamnat i.

Levande musik är tillgänglig också på annat sätt än via balkonger i virustider, trots att konsertsalarna och operahusen är stängda. Konsertarrangörer går in för att sända gratisföreställningar via internet.

Sångare, pianister och violinister uppträder i sina hem och sänder direkt sina framträdande. En del vädjar dessutom om donationer till teatrar och orkestrar som har drabbats hårt av av krisen.

Berlins filharmoniker var det första konserthuset som satte bollen i rullning. Normalt kostar det att följa med konserterna digitalt, men nu är konserterna öppna och gratis för alla.

New Yorks Metropolitan Opera börjar också ge fria konserter, likaså operahusen i Wien och München. Och till exempel Kungliga Operan Sverige går in för att streama sin fem timmar långa produktion Valkyrian av Wagner.

Det går bra att gifta sig också under coronakrisen. Peking 28.2.2020. Det går bra att gifta sig också under coronakrisen. Peking 28.2.2020. Bild: AFP / Lehtikuva Ett brudpar vid Eiffeltornet i Paris 15.3.2020 Ett brudpar vid Eiffeltornet i Paris 15.3.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

Vitlöksförsäljarna får sin produkt att gå åt i stora mängder just nu. Vitlök ses som hälsofrämjande. Torg i Tunisiens huvudstad Tunis 12.3.2020 Vitlöksförsäljningen blomstrar. Vitlök ses som hälsofrämjande. Torg i Tunisienshuvudstad Tunis 12.3.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

Matutdelning i New Rochelle, New York 12.3.2020 Matutdelning i New Rochelle, New York 12.3.2020 Bild: AFP / Lehtikuva