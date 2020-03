Coronaviruset – betjäning i pensionsärenden

Också under den pågående coronavirusepidemin kan du snabbt och enkelt sköta dina pensionsärenden elektroniskt på stiftelsens webbpalts. Pensionsrådgivning ger vi per telefon. Under coronavirusepidemin träffar vi inte våra kunder personligen på stiftelsens kontor. På det här sättet bär vi ansvar för att skydda riskgrupper.

Coronavirusepidemin inverkar inte på något som helst sätt på pensionsskyddet eller utbetalningen av pensionerna. Handläggningen och utbetalningen av pensionerna sköts pålitligt och enligt samma tidtabell som tidigare. Om du är på pension, får du din pension regelbundet in på konto också framöver precis som förr.

Använd gärna vår e-tjänst

Senast nu är det bra läge att börja använda den elektroniska tjänsten på vår webbplats. I tjänsten kan du söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering och skicka behövliga bilagor till oss.

Om du redan har gått i pension kan du i tjänsten höja din skatteprocent, meddela ändrat kontonummer eller ändrad postadressen.

På webben kan ärenden emellertid uträttas elektroniskt när det passar dig bäst. Läs här mer om vår e-tjänst och logga in på tjänsten.

Om du behöver hjälp eller råd om hur du använder tjänsten kontakta pensionsrådgivningen, e-post: elake.saatio@yle.fi, tfn. 044 7165903 eller tfn. 044 7165901.

Om du ska söka invalidpension eller yrkesinriktad rehabilitering

Tänk på att det på grund av coronaviruset kan vara svårare än normalt att få tid hos den behandlande läkaren. Det lönar sig att nu reservera tillräckligt lång tid för att inhämta läkarutlåtande B som behövs för handläggningen av ansökan om invalidpension och yrkesinriktad rehabilitering.