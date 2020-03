Elever bunkrar material och bärbara datorer för att kunna studera hemifrån

Som en motåtgärd för att hindra att coronaviruspandemin sprids som en löpeld över Finland kommer skolorna att hålla stängt till den 13 april. Undantagsförhållanden råder i Finland och påverkar den grundläggande utbildningen från och med den 18 mars.

I Granhultsskolan i Grankulla är det gymnastik. Bollarna dunsar bakom de stängda dörrarna och bakom glasdörrarna sitter ett antal elever och personal på lunch.

I morgon är skolan tillbommad, förutom för dem som hör till undantagsgrupperna: elever i årskurs 1-3 vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner.

- Jag får veta i dag hur många barn det blir. Men vi kommer att ha barn som har föräldrar som jobbar som läkare, busschaufförer, som sitter i kassan i butik eller jobbar på apotek, säger Catharina Sunesdotter, rektor i Granhultsskolan och Hagelstamska skolan i Grankulla.

Till undantagen hör också barn som får förskoleundervisning i en skola. Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd.

Sunesdotter säger att hon och lärarkollegiet sedan förra veckan har varit förberedda på en stängning och de har klart för sig hur undervisningen nu ska ges till både yngre och äldre elever.

De yngre eleverna har surfplattor och de äldre har chromebooks, en slags bärbara datorer.

- Vi är lyckligt lottade. Alla har en egen, säger Sunesdotter.

Christa Andersson som är rektor för drygt 400 elever inom Pargas stad säger att i skärgården i Nagu och Korpo använder eleverna chromebooks i klassrummet. Under de här omständigheterna får de ta dem också med sig hem.

Det behöver alltså inte bli en kamp om datorerna i hemmet.

Både i Grankulla och i Pargas centrum, Nagu och Korpo är eleverna sedan tidigare bekanta med skolmaterial och undervisning som finns på nätet. Google Classroom är den mest etablerade plattformen för lärare och elever.

Andersson är medveten om att uppkopplingen i skärgården kan vara trög, men om bredbandet inte fungerar så ska man kontakta läraren eller rektorn. Lärarna är också förberedda på att ge alternativa uppgifter.

Sunesdotter poängterar att lärarna är tillgängliga och uppkopplade på något sätt alla vardagar mellan klockan 8-16.

Skolarbetet ligger inte nere.

- Lärarna kommer att följa med. Man kan se i Google Classroom om eleven inte har lämnat in uppgifter. Det kan vara dagliga uppgifter eller längre projekt som ska lämnas in, säger Sunesdotter.

Det korta svaret är Wilma. Det är kommunikationskanalen nummer ett mellan vårdnadshavarna, skolan och eleven.

Speciellt för de yngre eleverna gäller information via Wilma. Kvällen före nästa skoldag får vårdnadshavarna i Wilma läsa vad som står på schemat följande dag.

På föräldrarna faller uppgiften att ge den informationen vidare till barnet.

- De små är ju inte uppkopplade på nätet. Sedan får de försöka jobba med uppgifterna under dagen, säger Sunesdotter.

De äldre barnen får information om läxor och uppgifter av sina lärare i classroom-verktyget.