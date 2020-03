Ett USA på väg mot fascismen - The Wire-regissören gör om amerikansk historia i ny serie

Skådespelaren John Turturro ur en scen från miniserien The Plot Against America. Han står på ett podium inför massa mikrofoner och i bakgrunden syns amerikanska flaggor.

Handlingen utspelar sig i en verklighet där Franklin D. Roosevelt förlorat det amerikanska presidentvalet 1940 mot Charles Lindbergh. På bilden karaktären Rabbi Bengelsdorf (John Turturro) som är en av Lindberghs mest lojale anhängare. Skådespelaren John Turturro ur en scen från miniserien The Plot Against America. Han står på ett podium inför massa mikrofoner och i bakgrunden syns amerikanska flaggor. Bild: HBO Nordic

I tv-serien The plot against America får vi uppleva ett 1940-tal där USA:s president lierar sig med Hitler. Bakom serien står The Wire -skaparen David Simon, som ville leka med historieskrivningen för att få dagens amerikaner att bli mer aktsam med demokratin.

I ett livligt kvarter i Newark, New Jersey, brottas den judiska familjen Levin med att plötsligt leva i ett land som har en antisemitisk president. Året är 1940 och flygarhjälten Charles Lindbergh har besegrat Franklin D. Roosevelt i presidentvalet. I stället för att delta i kriget på de allierades sida har Lindbergh slutit en pakt med Nazityskland, och skapat ett statligt program som ska göra amerikanska judar lite mindre judiska.

I serien får man följa familjen Levin. Familjen Levin från tv-serien The Plot against America står samlade på en tågperrong. Bild: HBO Nordic

Miniserien The plot against America bygger på Philip Roths roman med samma namn (Konspirationen mot Amerika i svensk översättning), en av många berättelser som utforskar kontrafaktisk historia – idéer om hur världen hade kunnat se ut om historiens mest avgörande händelser hade fått en annan utgång.

Kontrafaktisk balansgång

Bakom serien står producenten och manusförfattaren David Simon, som berättar att kontrafaktiskt historieberättande kräver en fin balansgång.

– Du måste ha koll på den verkliga historien, så att det som du ändrar blir trovärdigt, men du måste också vara kreativ med det påhittade så att det blir relevant för tiden vi befinner oss i nu, säger tv-serieskaparen David Simon, på telefon från Baltimore.

Bröderna Philip (Azhy Robertson) och Sandy Levin (Caleb Malis). På bilden en scen ur tv-serien The plot against America där karaktärerna bröderna Levin syns. Två brunhåriga pojkar, en kortare och en längre. Bild: HBO Nordic

Den verklighet som serien tar sats ifrån är att Charles Lindbergh var motståndare till USA:s medverkan i andra världskriget. Han hade goda relationer med den nazityska regimen och hade tagit emot en medalj ur Herman Görings hand.

Han var också en av USA:s största folkhjältar – kanske den störste. I juni 1927, efter att han hade korsat Atlanten i sitt flygplan, firades han med en parad på Broadway i New York. David Simons egen far följde kortegen, bara sju år gammal.

– Paraden var ett av min pappas tidigaste minnen, han mindes hur pojkaktig och modig Lindbergh verkade. Men 1940 hade Lindbergh vanärat sig, han hade omfamnat fascismen, han hade ursäktat den tyska regimens flagranta antisemitism och han hade ifrågasatt sina judiska landsmäns lojalitet, säger David Simon.

Men för många människor var han fortfarande en hjälte, och hade han tackat ja till republikanernas inbjudan att kandidera till presidentposten hade han kunnat vinna.

Amerikaniserade på nolltid

I The plot against America får den nya regimen allvarliga konsekvenser för den judiska befolkningen, men det är förändringar som kryper sig på familjen Levin och deras grannar, med assimileringsprojekt och omplaceringsprogram. När helgerna går åt till att tvätta bort hakkors från judiska gravstenar är det många som överväger att lämna landet.

Systrarna Evelyn (Winona Ryder) och Bess (Zoe Kazan). Systrarna Bess och Evelyn i tv-serien The Plot Against America. Bild: HBO Nordic

Philip Roth hämtade inspiration till romanen från sin egen barndom, och hur den hade kunnat se annorlunda ut med Charles Lindbergh som president. Författaren gick bort 2018, men David Simon hann träffa honom en gång och diskutera projektet. För Roth var det viktigt att familjen Levin skildrades som sekulariserade judar med en stark amerikansk identitet.

– Det är så vår historia ser ut att, att de som flyttar hit blir amerikaner på nolltid, samtidigt som invandringsmotståndarna hävdar att de kommer att slå sönder våra värderingar och göra USA mindre amerikanskt. Dessa lögner har cirkulerat sedan 1840-talet. För det är ju inte sant, invandrarna hittar alltid arbete, de har samma drömmar för sina familjer som vi andra, de fortsätter att bygga på vårt land, säger David Simon, som slog igenom med innerstadsskildringen The Wire – också det en tv-serie med starkt politiskt patos.

Den sårbara demokratin

För honom är The plot against America en metafor för dagens USA, där antisemitismen visserligen har fått ett uppsving, men där det främst är latinamerikaner, svarta amerikaner och muslimer som har hamnat i skottgluggen för populistiska politiker. Och nu, liksom då, hotas demokratin.

– Winston Churchill sa att demokratin är det värsta styrelseskicket, tills man överväger alternativen. Den blir aldrig klar, vi kan aldrig helt vinna vår frihet – men vi kan förlora den. Det är viktigt att titta närmare på de stunder då demokratin var som mest sårbar, då den stod inför en avgrund. Det gjorde den 1940, och det gör den nu, säger David Simon.

När jag frågar om han ser politiskt tv-drama som en särskilt effektiv typ av motståndshandling svarar han torrt ”det här är min enda kompetens – men jag är glad att jag fick säga något viktigt”.

– Alla vi som arbetade med serien kände att den gav oss en möjlighet att inte sitta tysta och se på. Vi kunde höja våra röster, i en tid då det verkligen är viktigt.

Serien finns tillgänglig på HBO från och med den 17 mars.