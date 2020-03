Hela Svenskfinland kan lätta på sina hjärtan – kristelefon för coronafrågor öppnas på svenska

Känner du ångest eller oro över coronaviruset? Nu kommer kriscentret Valo att ta emot samtal från hela Svenskfinland som gäller oro över det nya virusets spridning och framfart.

- Jag kan tänka mig att det väcker känslor och tankar när folk är ensamma eller sitter i karantän, säger direktör Anne Salovaara-Kero på Österbottens kriscenter Valo.

Från och med tisdag eftermiddag tar Österbottens kriscenter Valo emot samtal som gäller oro och ångest över coronaviruset. Trots att det är det österbottniska kriscentret som upprätthåller verksamheten kan människor från hela Svenskfinland ringa till kristelefonen.

- Man kan ringa till oss och få professionellt samtalsstöd i frågor som oroar en, säger Salovaara-Kero.

Anne Salovaara-Kero uppmuntrar att ringa kristelefonen, även om problemen känns som petitesser i det stora sammanhanget. Anne Salovaara-Kero från Fri från droger Bild: Yle/Malin Hulkki

Ring även om det känns som ett litet bekymmer

Även om ens tankar och bekymmer kan kännas små i sammanhanget vill Salovaara-Kero att man ringer till kristelefonen. Än så länge är det ingen rusning på linjerna och de har resurser för att kunna ta emot samtal.

- Det vi vet är att ju tidigare man pratar om sin oro eller ångest, desto bättre prognos har människan att börja må bättre. Vi uppmuntrar att ringa i god tid.

Sedan tidigare upprätthåller kriscentret Valo en, så att säga vanlig kristelefon, både på finska och svenska. Än så länge säger Salovaara-Kero att samtalen gäller livskriser och andra typiska samtal som de får också annars. Men på den finska linjen har coronarelaterade frågor ökat, därför tror de att det också kommer att öka på svenska.

Bara tiden kan utvisa om det fungerar

Finns det motsvarande tjänster i övriga regioner eller är ni unika i Svenskfinland?

- På svenska finns det olika föreningar som har olika slags service, jag vet inte vilka förändringar alla gör just nu. Men det vi på den psykiska sidan kan göra är att vi på svenska kan serva hela Svenskfinland per telefon, per distans, både anonymt eller fast att man har en Skypeträff med någon. Det kan vi erbjuda tillsvidare.



Ur din synvinkel, kommer det här att fungera?

- Jo, jag räknar med det. Men som sagt, det är exceptionella tider. Det är bara tiden som visar hur allt det här ska fungera. Så länge vi själva är friska här ska det fungera.

Kristelefonens nummer för svenskspråkiga samtal är 041 3173 475. Linjen är öppen på vardagar mellan klockan 15 och 18. Man får vara anonym.

Österbottens kriscenter Valo kommer från och med onsdag att endast erbjuda personliga träffar på distans. Alla gruppmöten och utbildningar har ställts in.