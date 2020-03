Hur ska vi stöda barnen i en skolfri vardag? - "Skolmaten är jätteviktig för många och skillnaderna ökar när vissa får stöd hemifrån och andra inte"

Janina Andersson, verksamhetsledare för Mannerheims Barnskyddsförbund i Egentliga Finland, säger att man inte kommer långt med tvång då det gäller barnens inlärning på distans.

Från och med onsdag den 18 mars i en månad framåt kommer bland annat alla grundsskolor att stängas i Finland för åtminstone alla från årskurs fyra och uppåt. Undervisningen ska istället ske på distans.

Inget vet ännu hur allting kommer att gå, men det kommer att bli en utmaning och leda till större skillnader mellan eleverna, säger Janina Andersson.

- Det är mycket svårare att på distans göra läxor och plugga och läsa på egen hand. Vissa kommer gå framåt i snabb takt och få stöd hemifrån och andra kommer mer eller mindre strunta i skolan, så skillnaderna kommer säkert öka mellan eleverna.

Janina Andersson säger att bland annat Mannerheims Barnskyddsförbund för en liten slant har möjlighet att sköta barn om man behöver. En kvinna med långt ljust hår, glasögon och en klarblå blus. Bild: Nina Bergman/Yle

"Uppmuntra barnen att själva vilja lära sig"

Vissa elever kan tro att den här situationen betyder en månads semester från skolan, och då gäller det att satsa på uppmuntran utan tvång.

- Om barnen är hemma och föräldrarna borta på jobb så är det viktigaste att få barnen att själva vilja lära sig och göra det här, annars blir det protest.

E-sport kan rädda många som känner sig ensamma, eftersom det är enkelt att hålla kontakt med andra via datorn, säger Andersson. en ung kille spelar datorspel. Bild: Bubi Asplund / Yle

Svårt för utsatta barn när skolmaten uteblir

En ännu mer brännande fråga nu när all undervisning sker på distans är att skolmaten uteblir.

- Skolmaten är för många jätteviktig. Hur ska det gå nu på dagen när barnen inte får skolmat? Om föräldrarna är på jobb och barnet själv borde komma sig för att äta? Även om föräldrarna är hemma betyder det inte heller att det finns mat där hemma, säger Andersson.

Läget just nu innebär också att all stödverksamhet läggs på is, vilket gör situationen ännu mera utmanande.

- Vi har en chatt och en telefonlinje för barn som behöver få tala, men att få hem mat till dem är inte det lättaste.

Hon nämner ändå att det börjat dyka upp många hjälpaktioner på sociala medier och uppmuntrar alla att ha kontakt med sina nära och kära, grannar med mera, och se om man kan ställa upp och hjälpa om det behövs.

Allt är inte grått: Distanslösningar finns - och fungerar

Andersson säger att hennes egen verksamhet påverkats, men att många distanslösningar faktiskt fungerat förvånansvärt positivt.

- Jag brukar normalt träffa massor av människor hela dagarna, men jag träffar betydligt mindre människor nu. Vi träffas alla på distans, vilket nog fungerar.

- Vi hade till exempel vårt första digitala familjekafé och det fungerade riktigt bra. Där satt en och ammade, en och stickade och barnen hoppade omkring. Där umgicks vi även om vi bara såg varandra på skärmen.

Andersson tror att tröskeln blev lägre när familjekaféet skedde på distans.

Hon vill också uppmana människor och speciellt barnen att vara ute, på den egna gården till exempel om det finns en sådan.

- Man kan gå ut på gården, vi är inte i ett fängelse.