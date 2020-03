Kustrock: reser till ny stad - Borgå!

Onsdag kväll den 18 mars tar sig Joakim Rundt an nästa finlandssvenska stads musikliv i Yle Vegas musikserie "Kustrock".

I serien får Svenska Yles användare rekommendera musik från en finlandssvensk kuststad i taget och så viger Yle Vega en kväll åt att spela enbart den musiken enligt devisen En stad - en kväll.

Musiken är sådan som inte vanligtvis hörs i Yle Vega, musik som kanske hamnat under radarn men som lokala kännare absolut tycker att resten av landet också borde få höra.

- Jag brukar summera det som så att ju lägre sången är mixad desto större är sannolikheten att låten ifråga hörs i Kustrock, beskriver programledare Rundt.

Borgå är blues

Den här gången har turen kommit till Borgå.

- Staden är uppenbarligen en utpräglad blues-stad. Det står klart bara man så kastar ens ett halvt getöga på låtförslagen som kommit in, summerar Rundt. Varför just blues ska vi försöka reda ut under kvällens lopp.

Crossfyre, Borgaux, Sleepwellers, Mjölk, Final Assault och Iron Horse är några namn som kommer att figurera i "Kustrock: Borgå" under onsdagskvällen.

Nånstans där nere skrivs ännu en blues från Borgå. Porvoon tori ja linja-autoasema Bild: Antti Kolppo / Yle

Tidsmässigt ligger fokus på åren från 1980 och fram till nutid.

- Omöjligt dock att inte göra en avstickare till 1971 och spela nejdens egna kortlivade powertrio Faction, proklamerar programledare Joakim Rundt ren nu.

Det blir också en färsk intervju med krafterna bakom den antagligen allra första LP:n på finlandssvenska i världen, borgåbandet Frauduluent.

Med i studion sitter Stella Jonasson, Daniel Söderlund och Stefan Paavola - samtliga aktiva i stadens musikliv genom decennierna.

"Kustrock: Borgå" i Yle Vega och Arenan onsdagen den 18 mars kl 17:30 - 20:00. Programledare: Joakim Rundt