Om corona får din ekonomi att djupdyka - ta kontakt med den du har skuld till

Coronaviruset - betjäning i pensionsärenden.

Också under den pågående coronavirusepidemin kan du snabbt och enkelt sköta dina pensionsärenden elektroniskt på stiftelsens webbpalts. Pensionsrådgivning ger vi per telefon. Under coronavirusepidemin träffar vi inte våra kunder personligen på stiftelsens kontor.