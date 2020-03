Romantika ska rädda ester som är fast i Tyskland - Estland skickar en färja till Sassnitz

Färjan Romantika startar i kväll från Riga till Sassnitz för att evakuera åtminstone tiotals ester som har fastnat vid gränsen mellan Tyskland och Polen. I Tyskland väntar dessutom många letter som också de tas hem.

Hundratals bilar och långtradare har fastnat vid gränsen mellan Tyskland och Polen vid gränspunkten Słubice-Frankfurt Oder.

Bland dem finns många ester som hade kört dit på uppmaning av det estniska utrikesministeriet. Enligt utrikesministeriet skulle Polen släppa dem igenom landet till Litauen i en gemensam kolonn.

Men Polen vägrar och på grund av köerna klarar många bilar inte av att vända om. De som har lyckats fick i dag ett positivt besked.

Estland skickar passagerarfärjan Romantika till Sassnitz för att evakuera dem i morgon, onsdag kväll.

- Vi lyckades komma bort från köerna, men andra estniska bilar som inte stod på en lika bra plats är fast. Jag vet inte hur det sedan har gått för dem, säger Aare Saal, som nu är på väg mot kusten för att komma hem med färja.