Så påverkas Melodi Grand Prix (MGP) av coronaepidemin

Vi räknar med att finalen i MGP hålls som planerat 10.10.2020.

Låtbidrag kan fortfarande skickas in, fram till 5.4.

MGPs skolturné blev en succé! Tack för att vi fick komma och roligt att se att intresset för MGP är så stort. Därför är vi nu också väldigt ledsna över att behöva informera om följande ändringar.



Dansarna väljs i år på ett nytt sätt. Dansare i MGP 2019 Bild: Yle

Make Your Move 2020 dansuttagningarna kommer att skötas elektroniskt!

Nu då anmälningstiden är över, kan vi konstatera att dansuttagningarna till MGP har fått rekordantal sökanden!

Uttagningarna skulle ha ordnats under mars månad i Vasa, Esbo, Mariehamn och Åbo. Eftersom det inte är möjligt har vi nu ändrat dansuttagningarna så att du kan skicka in en presentations-/dansvideo till MGP.

De anmälda kontaktas snarast med en danstutorial och noggrannare information. Dansuttagningarna arrangeras av Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU)

MGP start-up låtskrivarlägret genomförs på ett annorlunda sätt. deltagare på Start-up lägret är nöjda. Bild: yle

MGP start-up låtskrivarläger 27-29.3 i Lappfjärd, Kristinestad, kommer även det att hållas elektroniskt!

Eftersom en fysisk träff inte är möjlig just nu, kommer lägret att ställas in. Istället kommer alla deltagare att ha en träff via nätet!

Nästan alla platser har hunnit bli fyllda till lägret som ger fina förutsättningar för att komma med i MGP. Istället för att hålla lägret på skolan kommer man nu att ge de anmälda en möjlighet att skicka in sina låtbidrag i MP3 format. Text eller låtidé, inspelad på telefon räcker bra.

Musikexperter på Lappfjärds folkhögskola kommer att gå igenom materialet och hålla individuella möten online för att ge tips och råd. En avslutande gruppdiskussion hålls online på lördag eftermiddag. Mer iformation skickas till deltagarna.

Låtskrivarlägret anordnas i samarbete med Yle, Lappfjärds folkhögskola (LAFO) och Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU).

Ta vara på den lediga tiden fått. Skriv en låt och skicka den till MGP!

Vi på MGP hoppas att alla håller sig friska och påminner dig som är 8-15 år att skriva en låt och skicka den till oss. Man kan också skicka in låtar fast man inte deltagit i workshops eller läger.



Här får du veta hur du skickar in din låt till MGP (klicka på Jontti!) Programledaren Jontti pekar på dig Bild: Jaakko Vuorenmaa/Yle

Låtskrivartips!

Låten du skickar in behöver inte vara helt färdig. Det räcker med att du sjunger in den på din telefon så att vi hör hur du har tänkt dej att den ska vara! Om du blir vald finns det gott om tid till att finslipa din låt.

Massor av låtskrivartips kan man t.ex. få av fjolårsvinnarna Asta och Valter genom att titta på deras serie om hur de gjorde sin nya låt. Allt från planering, melodi och text till en helt färdig musikvideo!

Asta och Valter skriver en låt.



Se hela serien med Asta och Valter på Arenan. Asta och Valter i musikvideon Det ordnar sig Bild: Yle

Kom med i MGPs Whatsappgrupp!

Du som är 8-15 år, kan också komma med i vår Whatsappgrupp där vi talar om MGP och hjälper varann. Lägg till MGP-nummern i din telefon: 040 324 3702. Skicka ett Whatsapp-meddelande med ditt förnamn, efternamn och födelseår, så lägger vi till dig i gruppen.

I gruppen stöttar vi varandra och vi får besök av olika musikexperter som kan berätta mera och du kan ställa frågor till dem.

