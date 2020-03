Storbritannien inför första rekommendationerna mot epidemin – medger fel i första strategin

Den brittiska regeringen lägger om sin coronavirusstrategi och rekommenderar att undvika all onödig kontakt, alla icke-nödvändiga resor och att undvika restauranger och pubar. Samtidigt medger regeringen Johnson att dess ursprungliga strategi byggde på felaktiga antaganden.

– I förra veckan bad vi er att stanna hemma om ni uppvisade två symptom, feber och en ny ihållande hosta. Nu ser vi att vi måste gå längre än så. Vi närmar oss ett läge där spridningen verkar bli snabbare, sade premiärminister Boris Johnson.

– Utan drastiska åtgärder kan vi nå ett läge där antalet fall fördubblas var femte eller sjätte dag.

Nya vetenskapliga råd, och troligen också den fräna kritik regeringen har fått för en slapphänt hantering av coronavirusläget, verkar ha sporrat regeringen Johnson att komma med nya rekommendationer.

Bild: imago images/Xinhua/ All Over Press

Människor trängs i ett storköp i London då oron över coronaepidemin ledde till hamstrande också där. Stora delar av befolkningen har redan flera dagar vidtagit försiktighetsåtgärder trots att regeringen inte har rekommenderat dem. Människor trängs i ett storköp i London då oron över coronaepidemin ledde till hamstrande också där. Bild: imago images/Xinhua/ All Over Press

Singapores regering anklagade i måndags Storbritannien för att ha givit upp då det gällde att bekämpa epidemin, då landet införde inreseförbud för brittiska resenärer.

Rekommendationerna att stanna hemma vid symptom gäller nu hela hushåll och utvidgades till en två veckors rekommenderad karantän.

Samtidigt uppmanade Johnson britterna att undvika restauranger, pubar och andra platser där människor samlas nära varandra.

– Alla borde begränsa sina sociala kontakter också då de lämnar sina hem för att köpa det som är nödvändigt, sade Johnson.

Speciellt strikta rekommendationer gäller för riskgrupperna, personer över 70 eller människor med underliggande sjukdomar som innebär att det nya viruset orsakar allvarligare symptom.

De ska enligt regeringen i så hög grad som möjligt isolera sig i upp till 12 veckor.

Den brittiska regeringens ursprungliga strategi var att inte försöka begränsa smittan, utan att bara se till att den spreds långsammare för att så småningom bygga upp immunitet i befolkningen.

Det ledde till skarp kritik både bland brittiska och utländska experter, som bland annat kallade det hasardspel med britternas liv som insats.

Regeringen har nu omvärderat efter att en studie som experter vid Imperial College visade att bristande begränsningsåtgärder kunde kräva över 250 000 liv.

Studien visade att om man inte försökte begränsa smittan skulle sjukhus snabbt överbelastas, vilket skulle bidra till ett ökat antal döda.