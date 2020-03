Andra människors liv ligger i dina rena händer – den hårda tvålbiten biter bäst på coronaviruset

Är en hård tvål mer ohygienisk än flytande tvål? En mängd olika händer tar ju hela tiden i samma tvål. Nej, det är precis tvärtom: Det är den fasta tvålen som är virusets fiende nummer ett.

Tvål rengör och är samtidigt ett synnerligen effektivt försvar mot osynliga patogener. Ur mikroorganismernas perspektiv är tvål ofta extremt destruktivt.



Tillfällig handtvättningsservice i Kigali, Rwanda 16.3.2020. En tillfällig handtvättningspunkt i Kigali, Rwanda 16.3.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

Tvål blandat med vatten är tillräckligt för att slå ut många typer av virus, inklusive det nya coronaviruset.

Den fasta tvålen är bättre än den flytande. Lavoar, kran och tvål Bild: Yle

Hård tvål, flytande tvål, skumtvål ...

En hård tvål hanteras av många människor, och man kunde kanske tro att flytande tvål är bättre ur hygienisk synvinkel.

Studier har ändå visat att det är just den hårda tvålen som är effektivast.

Ju torrare tvålar – desto bättre, säger bland annat det svenska livsmedelsverket i sina studier.

I en studie hade en hård tvål försetts med bakterier och efter det fick 16 personer använda tvålen. Det visade sig att inga bakterier fastnade på deras händer.

Gnugga, gnugga. Handtvätt Bild: Yle

Flytande tvål är inte lika bra som fast tvål, och så kallad skumtvål anses vara ännu sämre än vanlig flytande tvål.

Den löddrande skumtvålen har inte visat sig vara lika effektiv som en fast tvål då man vill avlägsna bakterier från händerna. Man skrubbar inte händerna lika noga eftersom man inte behöver arbeta upp ett lödder.

Den mängd tvål som kommer ut vid en pumpning av skumtvål är också vanligtvis mindre i jämförelse med en pumpning av vanlig flytande tvål.

Varför fungerar tvål och vatten mot coronavirus?

En liten tvålbit kan förstöra coronaviruset på 20 sekunder.

Många virus omsluts av en membran. Membranen håller dessa organismer vid liv.

Om man tvättar sina händer med tvål omringas viruset på händerna av tvålens molekyler som bryter upp virusets skyddande membran och gör viruset inaktivt.

Tvålen bryter också ner smuts och bakterier på huden så att de inte längre sitter fast. Det vatten man använder då man tvättat händerna sköljer bort de skadliga mikroorganismerna.

Desinfektionsmedel inte lika bra som tvål och vatten. Desinfektionsmedel inte lika bra som tvål och vatten Bild: EPA-EFE/All Over Press

Hellre tvål än handsprit

Ovannämnda molekylära process är orsaken till att folk uppmanas att snarare använda tvål och vatten än desinficeringsmedel.

Desinfektionsmedel sköljer inte bort något från händerna.

Minst 20 sekunder

Enligt bland annat Världshälsoorganisationen WHO ska man tvätta sina händer med tvål i minst 20 sekunder

Att gnugga händerna vid tvätt och sköljning skapar friktion som mekaniskt tar bort bakterier

Smuts och bakterier kan samlas under naglar och smycken. Användning av nagelborste tillsammans med tvål och vatten är effektivare för bakteriereduktion under naglarna än bara tvätt med tvål och vatten

Att bära ring ökar risken för otillräcklig desinfektion

Därför fungerar tvålen Legenden säger att tvålen dök upp för tusentals år sedan då fett och aska från offrade djur rann ner i vattendrag och omvandlades till lödder.



Löddret visade sig ha en enastående förmåga att rengöra hud och kläder. Eventuellt innehöll tvålmassan också vissa kokade eller mosade växter.

Tvål består av molekyler som tycker om att binda sig med olja och fett.

Vissa bakterier och virusar har fettliknande membraner försedda med viktiga proteiner som tillåter virus att infektera celler och utföra procedurer som håller bakterier vid liv.

Den här typens membran virar in smittämnen som coronavirus, hiv, hepatit B och C, herpes, ebola, zika, dengue och en rad bakterier som angriper inre organ och andningsvägar.

Då tvålen söndrar membranen destabiliseras hela systemet. "Limmet" mellan virus och hud löses upp

Grundläggande proteiner rinner ut genom den brustna membranen till det omgivande vattnet. Viruset faller ihop som ett korthus och blir totalt inaktivt.

Samtidigt upplöser tvålen de kemiska bindningar som tillåter bakterier, virus och smuts att fastna, och "lyfter" dem från huden. Då man sköljer händerna skickar man iväg de mikroorganismer som har fångats in, skadats och dödats av tvålen.

Handsprit är intre lika pålitligt som tvål. Vätskor med 60 procent etanol fungerar på samma sätt som tvål; besegrar bakterier och virus genom att destabilisera deras membraner. Men en vätska kan inte lika lätt avlägsna och skölja bort mikroorganismerna från huden.

Alkoholbaserade vätskor är bra att ta till då det inte finns tillgång till tvål och rinnande vatten.

Det finns också virus som inte behöver de fettliknande membranerna för att infektera celler och det finns också bakterier som är starka nog i sig själva. Exempelvis de bakterier som förorsakar meningitis, lunginflammation, diarré, och hudinfektioner samt hepatit A, poliovirus, rhinovirus och adenovirus (orsakar ofta vanlig förkylning) har större motståndskraft. Dessa mer motståndskraftiga mikrober är allmänt taget mindre mottagliga för behandlingar med tvål eller etanol. Men ett ihärdigt skrubbande med tvål och vatten kan också i de här fallen avlägsna mikroberna från huden.



Den sista tvålen på butikshyllan i Porto, Portugal 12.2.2020. Den sista tvålen på butikshyllan i Porto, Portugal, 12 March 2020 Bild: EPA-EFE/All Over Press

Tvålen hör till vårt trygghetsnät

Tvålen är en del av vårt vårt trygghetsnät, och att tvätta händerna med tvål och vatten är en av nycklarna till hälsa.

Handtvättning kan sakta ner en pandemi betydligt och begränsa antalet smittade. På det sättet kan alla bidra till att sjukhus och vårdinrättningar inte blir överbelastade.

Den här enkla tekniken fungerar ändå bara om alla ofta tvättar sina händer ordentligt.

De första tvålförespråkarna blev utfrysta I dessa moderna tidevarv är det förunderligt att en bit tvål och vatten - ett gammalt, oförändrat recept - kvarstår som en av de värdefullaste medicinska metoderna i kampen mot virus. Under dagens lopp fastnar det på oss olika slag av virusar och mikroorganismer från vår omgivning.

Studier har visat att vi med ungefär två och en halv minuts mellanrum omedvetet petar oss i ansiktet - i ögon, näsa och mun - och att vi därmed ger potentiellt farliga mikrober tillträde till våra inre organ.

Denna enkla ,och för oss i dag självklara, vardagliga hygienritual - att tvätta händerna - går ändå inte särskilt väldigt långt tillbaka i tiden. På 1840-talet upptäckte den ungerska läkaren Ignaz Semmelweis, att det dog betydligt färre kvinnor vid förlossningar om deras läkare hade tvättat händerna ordentligt.

Det var inte många läkare som då förstod att deras personliga hygien kunde kopplas ihop med dödsfall bland patienterna.

Utfryst av sina kolleger förflyttades doktor Semmelweis småningom till en inrättning där han blev illa skadad av vakter som misshandlade honom. Han dog av infekterade sår.

Florence Nightingale, - den världskända engelska sjuksköterskan och statistikern - förespråkade också handtvätt i vårdsammanhang i mitten av 1800-talet.

Först på 1980-talet utfärdades de första omfattande centrala riktlinjerna för handhygien i avsikt att förebygga och kontrollera spridning av smittosamma sjukdomar.





En syrisk pojke tvättar sina händer vid en container i ett läger på fotbollsstadium i i Idlib 3.3.2020. En syrisk pojke tvättar sina händer i ett läger på fotbollsstadium i i Idlib 3.3. 2020. Bild: AFP / Lehtikuva

Gratis handtvättning utannonseras i Liverpool, Storbritannien 11.2.2020. Gratis handtvättning utannonseras i Liverpool, Storbritannien 11.2.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

