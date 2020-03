“Ge inte upp, spring hela vägen till slut” - rådet som gav Camilla Richardsson en VM-plats med minsta möjliga marginal.

Vad är Camillas bästa tips mot skoskav? Hur undviker Camilla människor under sina träningspass? Hur påverkade det Camilla mentalt när Jakob Norrgård övergav henne i gymnasiet? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till långdistanslöparen Camilla Richardsson.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva finlandssvenska kända personer eller grupper att ställa frågor till varandra. Först ut att svara på de kluriga frågorna är långdistanslöparen Camilla Richardsson.

Camilla, som till vardags tränar i hemstaden Vasa, tog sin första FM-medalj 2014 och sedan dess har det rasslat in 13 till. Hon har tävlat i både EM och VM och har nu siktet inställt på OS i Tokyo 2020.

Camilla har i denna intervjuserie fått frågor av författaren Ellen Strömberg, studentföreningen Pampasmaffian, artisten och radioprofilen Benny Törnroos, fotbollsspelaren Tim Sparv, programledaren Nicke Aldén, artisten Krista Siegfrids, artisten Tika, a capella-gruppen FORK, statsvetaren Thomas Karv och artisten Jakob Norrgård.

Tikas fråga: Har du någon pepplåt?

Tikas fråga: Har du någon pepplåt?

– Inte egentligen, men om jag måste välja någon så blir det Metallicas ...And Justice For All. Den spelade min tränare åt mig under ett sjukt tungt träningspass. Han satt i bilen och spelade den på hög volym medan jag sprang upp och ner för en backe. Eftersom jag förknippar den låten med det träningspasset är inget i träningsväg något i jämförelse.

FORK:s fråga: När upplevde du senast att du lyckats med någonting?

FORK:s fråga: När upplevde du senast att du lyckats med någonting?

– För några veckor sedan sprang jag ett halvmaraton i Dubai som är en ganska ny sträcka för mig. Där förbättrade jag mitt personbästa med tre minuter. Vanligtvis förbättrar man sitt personbästa med lite i taget, men där gick hela loppet sjukt bra. Så då var jag verkligen nöjd över min prestation.

Jakob Norrgård (mitten) är en av medlemmarna i KAJ. Humorgruppen Kaj utklädda till präster och en operasångare. Bild: Niklas Rosström / The Perfect Monday Group

Jakob Norrgårds fråga: Vi gick samtidigt i Vörå samgymnasium. Hur påverkade det dig mentalt när jag bytte från lång matematik till kort matematik och vad fick du för betyg i lång matematik?

– Jag kommer ihåg dagen Jakob bytte till kort matematik. Det var en tung dag för mig. Vi hade ett bra stöd av varandra och mitt i allt gav han bara upp. Jag var förstås väldigt besviken. Jag fick mitt sämsta vitsord i matematik efter att han bytte till kort matematik, en sjua. Jag hoppas han har dåligt samvete över detta idag.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där ger Camilla bland annat sina bästa tips mot skoskav, vad hon tror hennes OS-chanser är och hur många vilodagar hon har per månad.