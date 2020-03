Kan Finland spela sin EM-premiär i Köpenhamn? – stor osäkerhet i Danmark efter flyttat mästerskap: ”Måste utreda om det är möjligt”

Uefas plan är att EM nästa sommar ska spelas i de städer som redan hade värdskap. I Danmark kan det flyttade mästerskapet ställa till med logistiska problem då andra stora evenemang är inbokade sommaren 2021.

Finland – Danmark, Danmark – Belgien, Ryssland – Danmark samt en åttondelsfinal. De matcherna var inprickade på Parken i Köpenhamn den här sommaren.

Men på tisdagen kom Uefa med beskedet att inte inte blir något EM i sommar och mästerskapet flyttas i stället fram till juni och juli 2021. Den ursprungliga planen gäller också med tolv olika värdstäder runt om i Europa.

Uefas besked kan ändå ställa till med logistiska problem och det råder stor osäkerhet i Danmark.

– Alla hade sett fram emot en stor fotbollsfest i Köpenhamn och Danmark, och vi skulle gärna vara med 2021. Vi måste ändå utreda om det är möjligt med tanken på Parken, hotellen och allt runt omkring som krävs för att arrangera fyra matcher i ett EM, säger Jesper Möller som är ordförande för det danska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande.