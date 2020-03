Storbritannien förbereder nya åtgärder för att få kontroll över coronaepidemin

Den brittiska premiärministerns frågestund i parlamentet är normalt en högljudd tillställning. Det fullpackade underhuset skriker, stampar i golvet och häcklar premiärministern eller oppositionen beroende på vilket sida de tillhör.

Men dagens frågestund blev en mer dämpad affär. Merparten av ledamöterna hade uppmanats att stanna hemma på grund av hotet från coronaviruset.

Endast15 parlamentariker som registrerat frågor på förhand samt oppositionsledaren Jeremy Corbyn var inbjudna. Oppositionsledaren har rätt att ställa frågor till premiärministern då frågastunden inleds.

Några tiotal andra ignorerade anvisningarna och dök ändå upp på de närmast tomma bänkarna.

Skottland stängde skolorna

Under själva frågetimmen uppmanade både premiärminister Boris Johnson och oppositionen till samarbete under krisen. Det trots att den brittiska regeringen har anklagats för att reagerat långsamt och svagt under pandemins början.

Enligt Johnson kommer regeringen inom kort att besluta om en eventuell stängning av skolorna i landet. Besutet hotar att bli närmast symboliskt eftersom en stor del av skolorna redan stängt genom lokala beslut.

I dag beslutade dessutom lokalregeringen i Skottland att stänga alla skotska skolor.

Löften om stöd

Johnson utlovade också stöd för att hjälpa personer som drabbats ekonomiskt av pandemin och som nu inte klarar av att betala sina hyror.

Regeringen har tidigare lovat liknande stöd för dem som kämpar med bostadslån.

‒ Vi kommer att presentera åtgärder som säkrar att alla arbetare får stöd under denna svåra period, sade Johnson.

Brittiska arbetsgivarorganisationer har varnat för coronapandemin kan kosta hundratusentals jobb i Storbritannien.

Regeringen tvingades backa flockimmunitetsplaner

Den brittiska regeringen planerade till en början att skapa flockimmunitet mot viruset genom att låta det sprida sig fritt bland befolkningen medan man skyddar de mest utsatta grupperna.

För flockimmunitet borde minst 60 procent av befolkningen insjukna och på den vägen skaffa sig immunitet mot viruset.

Senare backade regeringen planen eftersom experter varnade för att den skulle leda till ett ohållbart högt antal svårt sjuka och i sista hand döda patienter.

Nu siktar regeringen i stället, liksom största delen av Europa, på att bromsa och stegvis stoppa pandemin genom att minska antalet sociala kontakter mellan människor.

Källor: Reuters, BBC