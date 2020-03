Bara nödvändig trafik tillåts över gränserna - gränskontroller återinfördes vid midnatt

Vid midnatt natten mellan onsdag och torsdag återinfördes gränskontroller vid alla Finlands gränser på grund av coronaviruset.

Finländska medborgare och personer bosatta i Finland får komma in i landet, men måste styrka sin identitet. Inga utländska turister får komma in, men personer som arbetar i Finland kan släppas in såvida de kan uppvisa goda skäl.

Det blir ändå betydligt svårare för pendlare att komma in i landet på grund av att flyg- och fartygstrafiken skurits ner.

Godstrafiken fortsätter

Godstrafiken löper fortfarande vid alla gränser. På det här sättet tryggas bland annat tillgången på dagligvaror och läkemedel.

Alla hamnar är öppna för godstrafik och passagerarfartyg trafikerar rutter med bara frakt i lasten. Bland annat kör Tallink Siljas fartyg Baltic Princess och Galaxy frakt på rutten Åbo-Kapellskär.



M/S Baltic Princess används för frakttrafik Tallink Baltic Princess-båt Bild: Tallink

På Åland är man orolig för hur sjötrafiken till och från Sverige kunde tryggas.

Posten och Transmar vill att M/S Rosella eller M/S Eckerö skulle sättas i trafik tre turer i veckan med bara gods för att trygga det akuta behovet.

– Det är en lösning vi tittar på, men jag kan inte närmare gå in på hur det blir innan det är helt klart, säger infrastrukturminister Christian Wikström.

Helsingfors-Vanda, Mariehamns och Åbo flygplatser är likaså öppna för gods- och returtrafik. Övriga flygplatser har stängt för internationell trafik.

Inga shoppingresor i norr längre

I norr är de sammanlagt tolv gränsövergångarna till Norge (Kilpisjärvi, Karigasniemi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö, Utsjoki) och Sverige (Karesuando, Kolari, Muonio, Pello, Torneå, Övertorneå) öppna för gods- och returtrafik.



Vid Torneå-Haparanda tystnar trafiken Kielletyn ajosuunnan kyltti Suomen ja Ruotsin rajalla Torniossa. Bild: Jari Peltoperä / Yle

Annan nödvändig trafik kan tillåtas, men goda skäl måste finnas. Inga shoppingresor över gränsen är längre möjliga.

Persontrafiken vid de internationella gränsövergångsställena längs östgränsen begränsas och avbryts helt längs järnvägen vid Vainikkala.

Här existerar ingen egentlig pendeltrafik, men Finland vill trygga inresa för nödvändig arbetskraft. De ryska shoppingresorna till Finland försvinner för ett tag.

Finländarna ska hållas hemma

Finländare ska inte resa utomlands i dessa dagar, men Finland kan inte förbjuda någon att lämna landet.

Finländska medborgare och här bosatta personer kan fortfarande komma hem men de hänvisas till förhållanden som motsvarar karantän för 14 dygn. Det här gäller såväl land-, sjö- som flygtrafik.

(Med bosatta i Finland avses EU-medborgare som har registrerat sin uppehållsrätt i Finland och deras familjemedlemmar samt tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.)



Finländare och här bosatta kan komma hem Matkustaja lentoasemalla Bild: Petteri Sopanen / Yle

Pensionerade gränsbevakare tas in på jobb

Gränsbevakningsväsendet flyttar sina resurser från östgränsen till kontrollen av de inre gränserna (Schengengränserna) och förbereder sig på att anställa pensionerade personer som extra anställda för en viss tid.

De ska finnas ett hundratal personer som preliminärt har anmält intresse för att återvända till jobbet vid Gränsbevakningen. Systemet infördes under flyktingkrisen 2015-2016 då de inre gränserna bevakades, och har upprätthållits sedan dess.

Även gränsbevakarstuderande kan rekryteras för uppgifterna.