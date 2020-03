Hott File skyndar långsamt med sin musik – har jobbat på nya skivan i 10 år

Hott File utmanar på Vegatoppen med låten Didn't do it all for you. Hott File går över vägen i Beatlesstil. Bild: Privat.

Det är ett gäng rutinerade killar från Helsingforsregionen som denna vecka tar sig an den finlandssvenska musiklistan. Med musiker som har erfarenhet av bland annat Leningrad Cowboys, utmanar nu bandet Hott File på Vegatoppen med låten Didn’t do it all for you.

Hott File består av finlandssvenska killar från Grankulla med omnejd. Bandet har även anknytning till Hangö där de har största delen av sina gigs under somrarna.

Rutin är det inte brist på i bandet. Bandmedlemmarna har känt varandra sedan de var små och har spelat tillsammans i flera decennier.

– Hott File har funnits närmare 30 än 20 år. Jag tror det var 1991 eller 1992 som vi hade vår första spelning, berättar Tipe Johnson, sångare och gitarrist i bandet.

DET HÄR ÄR HOTT FILE Grundades under tidigt 1990-tal



Verkar i Grankulla med omnejd



Består av: Tipe Johnson - sång, gitarr

Johan Ekblad - sång, gitarr

Andy Jahnsson - sång, gitarr

Markus Jahnsson - sång, bas

Rolle Gammals - trummor Influeras av 1970-tals musik



Utmanar på Vegatoppen med låten Didn’t do it all for you

Långsam takt gör att de håller ihop

Man kan fråga sig vad det är som gör att ett band lyckas hålla ihop så länge som Hott file gjort. Är det kärleken till musiken som gör att man fortsätter år ut och år in?

– Vi kan säga att det är så, men det handlar också om att vi hållit på att göra ett album i tio år. För att citera ett finskt uttryck så “hiljaa hyvä tulee”, skulle vi ha turnéer och sånt så skulle vi inte spela ihop längre.

Alla medlemmarna i Hott File sysslar även med annat vid sidan om. Vissa har, som Johnson beskriver det, helt hederliga, vanliga jobb.

Erfarenhet från Leningrad Cowboys och Apocalyptica

Johnson, som bland annat har spelat med Leningrad Cowboys i 12 år, berättar att han för tillfället spelar i totalt runt 10 olika band.

– I dagens läge i Finland så måste man nog hålla på med något annat än bara ett band. Om man inte är typ J. Karjalainen förstås.

Tipe Johnson har även sedan 2009 sporadiskt medverkat i Apocalyptica, som faktiskt har ett finger med i Hott Files utmanarlåt.

– Vi har bland annat Paavo från Apocalyptica som spelar på Didn’t do it all for you och så är han med på en annan låt på skivan.

Hott file har nyligen kommit ut med en skiva i fysiskt format, vilket inte är helt vanligt i dagens läge.

Tipe Johnson spelade med Leningrad Cowboys i 12 års tid. Leningrad Cowboys Bild: Dirk Behlau

Utmanar på Vegatoppen

Hott File utmanar på Vegatoppen med låten Didn’t do it all for you. En låt som finns med på skivan Long Over Dew.

Johnson berättar att gitarren, melodin och texten i refrängen brukar komma först när han skapar musik. Så gick det även när Didn't do it all for you kom till.

– Det brukar komma på en gång. Sedan kommer helvetet, säger han och suckar.

Johnson förklarar att det brukar vara enkelt att få en vers till stånd, men efter det kan det uppstå problem.

– I den här låten fick jag hjälp av Bryn Jones, som såg vad jag hade skrivit i vers och refräng och skrev sedan resten.

Hott Files musik är inspirerad 70-talets rockiga influenser. Johnson nämner bland annat Uriah Heep, Deep Purple, Led Zeppelin och The Beatles som inspirationskällor.

Du kan rösta på låten här.