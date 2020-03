Inställd säsong även för handbollen – BK-46 den stora vinnaren då grundserien avgjorde hur Europaplatserna fördelades

Nu har även handbollsförbundet bestämt att säsongen ställs in. Inga mästare utses varken på dam- eller herrsidan men placeringarna i grundserien spelar ändå en betydande roll.

All idrott är lagd på is i Finland just nu. Endast handbollsförbundet hade ännu inte meddelat hur man tänker göra med resten av säsongen men på torsdagskvällen kom beskedet.

Precis som väntat kommer det inte att spelas några fler matcher den här säsongen. Det kommer heller inte att koras någon mästare i serierna.

Men trots att de viktigaste matcher inte blir av går lagen inte tomhänta. Förbundets styrelse fattade beslutet att dela ut Europaplatserna utgående från tabellen i grundserien.

För damernas del har Finland tre platser i EHF-cupen och de tillfaller HIFK, Dicken och SIF som slutade etta, tvåa och trea i grundserien.

I herrarnas liga hann fortsättningsserierna börja men även där delar man ut Europaplatserna utgående från grundserien.

BK-46 som knep grundseriesegern i den sista omgången i får Finlands plats i nya European Handball League. Dicken, Cocks och Sjundeå IF kommer i sin tur att få spela i EHF-cupen. HIFK blir reserv till den turneringen.

Cocks har spelat i Champions League de senaste åren men till nästa säsong har Finland ingen representationsrätt i den turneringen.