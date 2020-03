Justin Danforth är hockeyligans bästa spelare

Justin Danforth valdes till FM-ligans bästa spelare och belönades med spelarföreningens Kultainen Kypärä-pris (gyllene hjälmen). Eemeli Suomi fick näst mest röster och Teemu Turunen tredje mest.

Lukko-anfallaren Justin Danforth vann poängligan i FM-ligan och valdes föga förvånande till ligans bästa spelare. Den 27-årige kanadensaren uppges lämna ligan efter två superba säsonger i Lukko som renderade i totalt 112 poäng på 115 matcher.

Ilves-kaptenen Eemeli Suomi blev tvåa i poängligan och tvåa likaså i omröstningen om hockeyligans bästa spelare.