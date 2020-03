Idrottsserier har stängts på löpande band – men i Vitryssland spelar man ishockeyslutspel: "Presidenten hade typ sagt att man kan bota sjukdomen med bastu och vodka"

View this post on Instagram

Päivityksen kirjoitan vain omien kokemusten perusteella: Se kuuluisa sanonta ”maassa maan tavalla”. Kaikkea sitä näiden viime vuosien aikana saanut nähdä ja kokea eri maissa ja kulttuureissa eikä yllätä, että täällä Valko-Venäjällä tietyt asiat hoidetaan oman kaavan mukaan. Täällä pelataan edelleen välierävaiheessa lähes täysille halleille ja taitaa olla ainoita aktiivisia liigoja koko maapallolla Venäjän ohella. Kulttuuriin kuuluvat kättelyt joka päivä työpaikasta julkisiin paikkoihin asti normaaliin tapaan on edelleen käytössä, vaikka jollakin sattuisi olemaan kuumeinen olo ja muita epämääräisiä oireita. Jos joku koittaa välttää tulemista kipeäksi edes hiukan enemmän niin osa naureskelee asialle ja kättelee päälle entistä tehokkaammin. Vähän normaalia enemmän vain käsidesiä ja pesua niin tartuntaa ei tule. Ilmeisesti ei tarvitse olla huolissaan ollenkaan ja riskiryhmiä ei taideta täällä tuntea. Muista välittäminen tuntuu sivusta seuraamalla osalle enemmänkin vitsiltä vaikka tämä nyt ei suurin ongelma omalle ikäluokalleni pitäisikään olla terveyden kannalta. Jokaisella tästä episodin hoitamisesta on omat mielipiteensä ja miten edetä, mutta toisten terveydellä leikkimisellä en ymmärrä ja kun on jo huomattu ettei joissakin maissa hoitokapasiteetti enää riitä kaikille. Liikaa tätä ei voi yleistää ja tapahtuu varmasti muuallakin, mutta itselle ei käy järkeen miten toisien huomioiminen voi osalle olla naurun aihe kun puhutaan terveydestä. Eikö edes oman terveyden ylläpitoon pitäisi olla kaikilla oikeus toteuttaa se kuten parhaaksi näkee? Kuulema yksi (1) Valko-Venäläinen olisi ainoastaan sairastunut tähän kuuluisaan virukseen. Muut tartunnat tulleet ulkomailta matkustaneilta. Valtio ei tietysti ilmoita juuri ollenkaan uusista tartunnoista niin sillähän selviää kaikesta ja ongelma on hoidettu? Toimisikohan tämä muuallakin niin voi laittaa taas arjen rullaamaan normaaliin tapaan kuten täällä... Saa nähdä miten asiat täällä tulevien viikkojen aikana kehittyvät. Rajat menevät kiinni kaikkialta muualta ja lentoja lopetetaan jatkuvasti lisää niin toivottavasti täältä joskus pääsee kotiin kun sen aika koittaa. Pyritään pysymään terveenä ettei juuri silloin