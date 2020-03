NHL-kolumnen: Lördagskvällen i Toronto då Lejonen lärde sig ryta – ”Team Terrible” chockade Wayne Gretzkys Lönnlöv i Kanada Cup 1991

Under spelpausen påtvingad av covid-19 kommer den här kolumnen att blicka bakåt i NHL-historien. Inledningsvis handlar det om den sista turneringen som gick under namnet Kanada Cup. Året skrevs 1991 och Finland tog steget från en hockeydvärg, med några namnstarka spelare, till en utmanare färdig att hålla jämna steg med de bästa i liten rink.

NHL-arrangerade Kanada Cup spelades i fem repriser – 1976, 1981, 1984, 1987 och 1991 – och fem lag var alltid med: Kanada, Sovjetunionen, Sverige, Tjeckoslovakien och USA. Västtyskland var den sjätte inbjudna nationen 1984, medan Finland fick kämpa mot de stora i övriga fyra turneringar.

I september 1991 såg världen väldigt annorlunda ut än under föregående turnering fyra år tidigare. Sovjetunionen hade bara några månader kvar som nation och Berlinmuren, järnridån och det kalla kriget var redan historia.

Kanada Cup 1987 utmynnade i en episk kraftmätning där hockeyhistoriens två största spelare, Wayne Gretzky och Mario Lemieux till slut överglänste alla tiders bästa femma med Vladimir Krutov, Igor Larionov, Sergej Makarov, Vjateslav Fetisov och Aleksej Kasatonov.

Bild: / All Over Press

Mario Lemieux var en av 1980-, 1990- och början av 2000-talets giganter inom ishockeyn. Mario Lemiux på isen bakifrån sett. Bild: / All Over Press

1991 spelade alla fem i NHL, något som ingen människa skulle ha kunnat förutspå fyra år tidigare. Av kvintetten som dominerat landslagshockeyn under 1980-talet var det bara Aleksej Kasatonov som hade en tillräckligt bra relation till coachen Viktor Tichonov för att vara med den här gången.

För Finlands del hade de gångna fyra åren inkluderat en första storturneringsmedalj – OS-silver i Calgary 1988.

År 1987 åkte Finland till Kanada Cup med stora förhoppningar. Då var färska Stanley Cup-mästaren Jari Kurri på toppen av sin karriär och yngre talangerna Esa Tikkanen, Petri Skriko, Mikko Mäkelä och Christian Ruuttu spelade i sina NHL-klubbars toppkedjor.

Lägg till att målvakten Kari Takko säsongen 1986/87 spelat 38 matcher för Minnesota North Stars och Reijo Ruotsalainen ledde en backtrupp med fyra aktiva och en frivilligt före detta NHL-spelare (Hannu Virta). Kanada Cup-laget 1987 var tvivelsutan tidernas starkaste Lejonlag – i teorin.

I praktiken blev det fem strykbastur med sammanlagda målskillnaden 9–23. Fyra matcher slutade i tremålsförluster, Sverige var två mål bättre. Lejonpälsen brännmärktes med nidnamnet ”Team Terrible” som myntats under Kanada Cup 1981, då Finland senast deltog.

Laget som tog flyget till Toronto i augusti fyra år senare hade därmed inga förväntningar på sig. Den låga profilen underströks av att största stjärnan, Jari Kurri, hade valt att spela säsongen 90/91 i italienska ligan för att kunna medverka i hemma-VM våren -91.

Faktum var att bara fem killar hade spelat säsongen 1990/91 i NHL: Esa Tikkanen, Christian Ruuttu, Petri Skriko, Teppo Numminen och Jyrki Lumme.