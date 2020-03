Norsk idrott ber IOK att skjuta upp OS – handbollsstjärnan är orolig: "Helt oförsvarbart, men idrottarnas hälsa är inte alltid överst på listan"

Åsikterna om OS i Tokyo går isär. USA ser ingen anledning att stressa fram ett beslut. Norge vädjar till IOK i ett brev att sluta vänta och fatta beslutet att skjuta upp OS.

Det allra mesta i sportvärlden är inställt – från ligaspel till mästerskap. OS i Tokyo står kvar som en staty.

Den internationella olympiska kommittén IOK vill inte röra sin kronjuvel.

I idrottsvärlden finns det otaliga åsikter om vad IOK borde göra. Coronaviruset har pausat all idrott på obestämd tid och det norska idrottsförbundet NIF har sänt ett brev till IOK med ett tydligt budskap:

Arrangera inte OS förrän pandemin är under kontroll.

Därmed har NIF justerat sin åsikt snabbt. I torsdags uttryckte förbundet sitt förtroende för IOK.

– Vi har inte ändrat åsikt. Det här har varit en process under veckan. På agendan har det funnits att ta initiativ och det har vi gjort nu. Och vi var väldigt tydliga i brevet till Thomas Bach (IOK:s ordförande), säger NIF:s ordförande Berit Kjöll till NRK.

SVT skriver att Tysklands olympiska kommitté kräver att OS ska skjutas upp. Även Spanien, Slovenien och Colombia har gjort liknande ställningstaganden, uppger TT.

”Sporten, idrottsutövarna och människorna är mittpunkten vid ett OS. Men nu är vi en i situation där världen står stilla på grund av ett osynligt hot. Därför bör IOK ha modet att våga ställa in sommarspelen i Tokyo 2020”, skriver tyska kommittén i ett pressmeddelande.

USA: Is i hatten

På andra sidan Atlanten får IOK stöd för att inte ha ställt in sommarens största idrottsmästerskap ännu. USA:s olympiska kommitté ser ingen orsak att pressa fram ett snabbt beslut om OS.

Kommitténs ordförande Susanne Lyons sa på fredagen att de håller med IOK om att det behövs ännu fler expertutlåtanden och mer information för att fatta ett beslut.

– Vi behöver inte fatta ett beslut än. OS är inte nästa vecka. Det är fyra månader dit, säger Lyons enligt AFP.

– En hel massa kan förändras under den tiden. Just nu ser vi ingen nödvändighet att be om ett besked.

”Helt oförsvarbart”

NRK har pratat med flera norska medaljhopp om OS-ödet. Flera av de aktiva är klart kritiska.

– Jag tycker att det är fel att samla idrottsvärlden på en plats så tidigt efter utbrottet. Det handlar faktiskt om liv och död – och då är inte OS så viktigt. Som det ser ut nu vore det oansvarigt att samla idrottsvärlden i Tokyo, säger beachvolleybollspelaren Anders Mol.

Handbollsstjärnan Sander Sagosen är orolig för att beslutet ska fattas på ekonomiska grunder.

– Det är helt oförsvarbart att genomföra ett OS innan världen har fått ordning på det här. Det är mäktigt folk som styr och enorma pengar som kan gå förlorade om OS skjuts upp. De som styr har inte alltid hälsan hos utövarna överst på listan, säger Sagosen.

Enligt den ursprungliga planen ska OS avgöras mellan den 24 juli och 9 augusti i Tokyo.