Essä: Varför bryr vi oss plötsligt om att människor dör - kan existentialismen hjälpa oss att greppa coronakrisen?

Hott File utmanar Vegatoppen med Didn't do it all for you.

Det är ett gäng rutinerade killar från Helsingforsregionen som denna vecka tar sig an den finlandssvenska musiklistan. Med musiker som har erfarenhet av bland annat Leningrad Cowboys, utmanar nu bandet Hott File på Vegatoppen med låten Didn’t do it all for you.