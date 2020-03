Nästan 900 miljoner barn kan inte gå i skola på grund av coronaepidemin

I hela 114 länder har myndigheterna stängt skolorna helt eller delvis för att bromsa upp smittspridningen av coronaviruset. Enligt Unesco har nästan 900 miljoner skolelever stängts ute från skolan.

- Trots att barn, enligt den information som finns från andra länder, inte i hög grad ser ut att bli allvarligt sjuka av coronaviruset så kan barnen sprida viruset och på så sätt utsätta äldre och sjuka för verklig fara. Ett stort problem för barnen är att de rycks bort från sin trygga inlärningsmiljö, säger Gabriele Fontana på Unicefs kontor i Kenya.

Den italienska läkaren Gabriele Fontana är regional hälsoexpert för Unicefs arbete i östra och södra Afrika.

Han är oroad över att barn i väldigt många länder nu riskerar att hamna i utsatta situationer.

- När de vuxna jobbar och kämpar för att få mat på bordet under dagen är vi bekymrade över att barnen kan utsättas för faror när de inte längre är i skolmiljön.