“Om coronan kommer så gömmer jag mig bakom en dörr” - och sex andra saker barn sagt om pandemin

Vad säger dina barn om corona? Jag tycker det är skönt att de yngre barnen är skonade från den bittra verkligheten, men samtidigt hör de allt vad vi vuxna tala om när de är i närheten. . På måndagen får du höra om vad Lo hade skrivit på ett stort vitt papper och gick runt och viftade med... Något som fick oss att tänka om kring vad vi säger högt nära barnen. . Men nu vill vi veta DIN story! Vad är det lustigaste dina barn sagt kring corona? Har du märkt av nya kreativa lekar - eller kanske märkliga saker de pratar om för att härma oss vuxna? . Spela in ett röstmeddelande så spelar vi kanske upp det direkt i podden! Eller skriv med text! Slira in i våra DMs och berätta hur era barn talar om C-ordet! Eller skriv för all del här i kommentarsfältet 👇🏼🦠