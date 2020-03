Samtalet fördes på finska (original nedan). Vi låter både assistent och rektor vara anonyma, och har också raderat stadsdelen som ligger inom skolans upptagningsområde.

Den här rektorn avvisar inte barnet, men vill upplysa föräldrarna om nackdelarna med att gå i svensk skola om man har invandrarbakgrund.

Samtalet i sin helhet, översatt till svenska

Assistent: (...) här hej.

Rektor: Hej.

Assistent: Jag ringer för en väns del, han har ett barn som heter Yousif. De ska snart flytta till (stadsdel utelämnad). Skulle han kunna börja i första klass i er skola i höst?

Rektor: Man borde anmäla sig via ett formulär eller besöka skolan. Bor de redan i Finland, är de på plats här?

Assistent: Ja, de bor i Finland.

Rektor: Varifrån kommer de? Det här är en svenskspråkig skola. Vet de om att skolspråket i den här skolan är svenska?

Assistent: Enligt föräldrarna är svenska bättre, de vill att barnet lär sig svenska.

Rektor: Har han gått i någon form av dagis eller förskola – dagvård i Finland redan?

Assistent: I själva verket har de precis flyttat till Finland, han har inte gått i något dagis alls.

Rektor: De skulle gärna få besöka skolan, talar föräldrarna själva svenska?

Assistent: De talar varken svenska eller finska.

Rektor: Vad talar de då?

Assistent: Arabiska.

Rektor: Det är viktigt att grundligt gå igenom de här sakerna, också språkvalet. Familjen måste känna till att man inte klarar sig enbart på svenska här i Finland. För oss svenskspråkiga är finskan viktig, det finns fler studiemöjligheter på finska, på de flesta arbetsplatser behöver man kunna finska. Har föräldrarna själv tänkt lära sig svenska? Hos oss läser man också finska som främmande språk, redan från första klass, en timme i veckan. Det är viktigt att känna till att (...) finskspråkiga inte kan svenska så bra att de kan betjäna svenskspråkiga. Skolor finns det på svenska, och studieplatser också, på vissa arbetsplatser är svenska arbetsspråket, men till och med i mitt jobb behöver man kunna finska. Det här är saker som jag gärna går igenom med föräldrarna, det skulle vara bra om de har en tolk.

Assistent: Jag hoppas att de vill komma. Jag har ännu en fråga: Kan barnet hos er få S2-undervisning (svenska som andra språk), hurudan i så fall?

Rektor: Alla elever i vår skola börjar i en vanlig stor klass. Man får stöd, vi har en S2-lärare några timmar i veckan, man får alltså stöd. Man har också rätt till ett förberedande år och för det rekryterar vi en lärare som bäst. I den förberedande undervisningen får man mer stöd, men inte hela tiden, inte varje dag. Vi försöker hitta en lärare för undervisningen.

Men det finns ingen separat förberedande klass i den svenskspråkiga skolan, alla börjar i närskolan precis som alla andra skolelever.

Under det första, föreberedande året får man ännu inget vitsord. I första klass får ingen annars heller vitsord.

Det är viktigt att föräldrarna blir bekanta med språket, oberoende av vilket skolspråk det är så är det viktigt att de vuxna går språkkurser – och att de förstår att vi är en minoritet i Finland. Vi är i minoritetsställning och alla tjänster finns inte på svenska. Det är viktigt att kunna finska, man måste satsa på tvåspråkigheten.

Få finskspråkiga kan tala svenska på det sättet… som läkare eller tandläkare, och alla bankärenden i huvudstadsregionen sköts nog på finska, det är det starkaste språket. Sen finns det små städer som Borgå, Sibbo, Ekenäs eller Lovisa där det svenska språket har en lite starkare ställning. Men här i Helsingfors är vi färre och det syns i att tvåspråkigheten är viktig.

Du skulle kunna återkomma. Tala med din vän och hans familj, berätta att de får komma på besök, vi bestämmer en tid på förhand. Jag skulle gärna ta med S2-läraren till träffen och om det är möjligt så vill jag beställa en tolk så att det finns en helt officiell tolk som kan hjälpa dem. Klart att du också kan komma om det är bekvämast så för dem och du har tid. Vi kan ordna med en officiell tolk så fort vi vet vilket språket är och när vi kan träffas. Så får vi sakerna att fortskrida på rätt sätt.

Assistent: Tack för den här informationen, jag talar med dem. Om de vill komma till skolan så ringer jag till er och så kan vi komma överens om en tidpunkt för träff.

Rektor: Så gör vi.

Assistent: Tack så mycket.

Rektor: Hej hej.

Det ursprungliga samtalet på finska

Assistent: (...) tässä hei.

Rektor: Hei.

Assistent: Soitan ystävän puolesta, hänellä on lapsi. Lapsen nimi on Yousif, he on muuttamassa (kaupunginosaan). Voisiko hän aloitta teidän koulussa ensimmäisellä luokalla – ensi syksyllä jos on mahdollista?

Rektor: Pitäisi ilmoittautua lomakkeella tai tulla käymään. Asuuko ne jo Suomessa, onko jo paikan päällä?

Assistent: Joo asuu Suomessa.

Rektor: Mistäpäin he on tullut, tämä on ruotsinkielinen koulu. Onko he tietoisia että koulukieli on ruotsi?

Assistent: Vanhempien mielestä ruotsi on parempi, he haluavat että lapsi oppii ruotsia.

Rektor: Onko hän ollut jossakin leikkikoulussa tai esikoulussa, päivähoidossa Suomessa jo?

Assistent: Itse asiassa he ovat juuri muuttaneet Suomeen, hän ei vielä ole käynyt mitään esikoulua.

Rektor: Mielellään saisivat tulla käymään, puhuvatko he itse ruotsia?

Assistent: Ei puhu ruotsia eikä suomea.

Rektor: Mikäköhän kieli on?

Assistent: Arabia

Rektor: On tärkeä käydä läpi näitä asioida, myös kielivalinta, käydä läpi että ovat tietoisia että ruotsinkielellä ei tällä Suomessa ihan yksin pärjää. Meillä ruotsinkielisillä suomi on tärkeää, opiskeluvaihtoehtoja enemmän suomeksi, työpaikat suurin osa tarvitsee suomen kieltä.

Onko vanhemmat ajatelleet itse opiskella ruotsia? Meillä luetaan myös suomenkieltä vieraana kielenä, ihan ensimmäisestä luokasta yksi tunti viikossa.

On tärkeä tietää että (...) suomenkieliset eivät osaa ruotsia niin hyvin että he pystyvät palvelemaan ruotsinkielisiä. Kouluja on ruotsinkielisiä ja jatko-opintopaikkoja, joitakin työpaikkoja jossa voi ruotsiksi tehdä työt, mutta minunkin tehtävässä pitää osata suomea. Nämä tällaiset asiat mielellään käydään läpi, olisi hyvä jos heillä on tulkki.

Assistent: Toivottavasti he haluavat tulla. Mulla on vielä yksi kysymys: Voiko lapsi saada teillä S2-opetusta, millaista opetusta hänelle tulisi?

Rektor: Kaikki meidän koulun lapset aloittaa tavallisessa isossa luokassa. Tukea saa, meillä on S2-opettaja jokunen tunti viikossa, saa tukea, meillä on valmistavaan vuoteen on oikeus, siihen ollaan rekrytoimassa opettajaa.

Valmistavassa opetuksessa saa enemmän tukea, mutta ei koko ajan, ei joka päivä, yritetään löytää opettaja tällä hetkellä. Mutta ei ole valmistelevaa luokkaa ruotsinkielisessä koulussa, kaikki aloittavat lähikoulussa kuten muut koululaiset.

Ensimmäisestä valmistavasta vuodesta ei vielä saa todistusta. Ekaluokkalaiset eivät muutenkaan saa todistusta.

On tärkeää että perhe perehtyy kieleen, oli koulukieli mikä tahansa, että hakeutuu myös aikuiset kielikurssille ja ymmärtää että ollaan vähemmistö Suomessa. Me ollaan vähemmistöasemassa, ei ole kaikkia palveluita meille suomeksi, suomen kielen taito on tärkeä, kaksikielisyyteen pitää panostaa. Harva suomenkielinen pystyy puhumaan ruotsinkieltä sillä tavalla että olisi sitten... lääkäri tai hammaslääkäri, tai pankki, se palvelu tapahtuu kyllä pääkaupunkiseudulla suomeksi, se on on vahvin kieli.

Sitten on pikkukaupunkeja kuten Porvoo, Sipoo, Tammisaari tai Loviisa jossa ruotsinkieli on hiukan vahvempi. Mutta täällä Helsingissä meitä on vähemmän, se näkyy siinä että kaksikielisyys on tärkeää.

Voisit palata asiaan, keskustele ystäväperheen kanssa, kerro että saavat tulla käymään, sovitaan aika etukäteen.

Mielelläni ottaisin S2-opettajan mukaan tapaamiseen, ja on mahdollisuus tilata tulkki niin että ihan virallinen tulkki olisi niitä auttamassa. Toki saat tulla myös jos niille on mukavaa ja sulla on aikaa, viralliseen tulkkiin meillä on mahdollisuus kun tiedetään mikä kieli on ja mikä aika on, että saamme asiat eteenpäin oikealla tavalla.

Assistent: Kiitos tiedosta, puhun heidän kanssa, jos he haluaa tulla kouluun, sitten mä soitan teille voidaan sopia aikaa koska ne tulee.

Rektor: Tehdään näin.

Assistent: Kiitos paljon.

Rektor: Hei hei.