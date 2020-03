Morgonkollen: Stor press på FPA då permitteringar blir verklighet i flera branscher, Storbritannien skrider till åtgärder, psykolog hjälper dig tackla känslor kring coronaviruset

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes:

Känner du dig orolig och stressad på grund av coronaviruset? Känslor som det här är väldigt vanliga och förståeliga. Vi har pratat med psykolog Sofia Nyberg som ger tips på hur du tacklar de negativa känslorna som uppstår på grund av viruset.

Under de kommande veckorna kommer tiotusentals personer att ansöka om arbetslöshetsförmåner. Det här betyder att arbetslöshetskassorna och FPA måste lägga i en allt högre växel för att hänga med. Bakgrunden till det här är permitteringar på grund av coronapandemins ekonomiska följder. Flygbranschen var den första branschen som varslade om permitteringar, men inte den enda.

En positiv nyhet från Världsnaturfonden, WWF: nya livekameror öppnas i Finland där man kan följa med bland annat ormar. Fiskgjusen väntas också dyka upp i något skede. I fjol fick livesändning av ormar över 500 000 klick under april. "Just nu känns det här konceptet mer aktuellt än någonsin. Vi vill föra naturen närmare människor under de svåra tider vi lever i", säger man från WWF:s sida. Livekamerorna har öppnats i dag och går att se här.

Utrikes:

Nya restriktioner beträffande coronaviruset gäller för britterna. Landets premiärminister Boris Johnson meddelade i går kväll att man endast får lämna sina hem av medicinska skäl eller för att köpa mat och läkemedel. Alla folksamlingar på över två personer förbjuds och restauranger stänger.

Över 100 personer har dött i coronaviruset under ett dygn i USA. Det här är första gången över 100 amerikaner dött i viruset under en period på 24 timmar. Åtminstone 520 personer har dött i viruset i USA. De flesta dödsfall rapporteras från delstaten New York. Enligt vicepresident Mike Pence har över 41 000 personer i USA smittats av viruset.

USA skär ner på biståndet till Afghanistan – det handlar om en miljard dollar i år och eventuellt ytterligare en miljard nästa år. Orsaken är det politiska dödläget i landet, säger USA:s utrikesminister Mike Pompeo. Landets två ledare kan inte enas om vem som vann det omtvistade valet i höstas.

I dag utlovas uppehåll i så gott som hela landet och på många håll soligt. I Lappland lätt snöfall eller regn. Dagens högsta temperatur ligger mellan +3 och +7 grader.

Måttlig vind, tidvis frisk vind omkring sydväst.