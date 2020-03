Ollipekka fick inget skadestånd då hans bildäck sprack på grund av en grop - tjälskador ploppar upp som svampar efter en regnig vinter

Kyrkslätt och Grankulla uppger att de inte för statistik på antalet anmälningar om gropar i vägarna. Vanda skickade inte statistik om anmälningar inom utsatt tid.

Kyrkslätt och Grankulla för inte statistik över antalet anmälningar om gropar i vägar. Vanda levererade inga siffror inom utsatt tid. En graf på antalet anmälningar om gropar i vägar till Nylands NTM-central, Helsingfors stad och Esbo stad. Man kan se en liten uppgående trend i antalet anmälningar under de senaste sju åren.

Kyrkslätt uppger att de inte följer med antalet skadeståndskrav, men att de får in ungefär fem krav årligen. Grankulla uppger att de under de senaste tio åren fått in tio skadeståndskrav. På årsnivå får de ungefär noll till fyra krav.

Vi bad endast ut information om omprövningar av skadeståndsbeslut från Helsingfors.

Antalet godkända krav har minskat både relativt och totalt sedan 2015. Det är också i väldigt ovanligt att en invånare får rätt då de yrkar om rättelse av ett skadeståndsbeslut. Under perioden 2016-2019 är det endast två rättelser som lett till att beslut ändrats. Graf på antalet skadeståndskrav, förkastade krav, yrkan på rättelse och beslut som ändrats för åren 2015-2019. Kraven har blivit fler men allt fler förkastas också.

Det är relativt få som får skadestånd utbetalat i Esbo. En graf på skadeståndskrav för bilskador i Esbo sedan 2015. Antalet har ändrat årsvis relativt mycket.