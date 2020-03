Restaurangstängning drar mattan undan krögarna: "Stödet måste beviljas snabbt för att rädda företagen"

För restaurang- och caféföretagare blir det tuffa tider då serveringsställena tvingas stänga för matgäster. Någon form av statlig hjälp kommer att behövas, för hämtmaten kan inte rädda branschen, tror österbottniska krögare.

Många får kasta in handduken, fruktar man bland företagarna.

Ännu ångar det ur pannor och kastruller på landets caféer och restauranger, men kundtillströmningen har minskat och är illa bådande för företagarna.

Att regeringen nu vill bromsa coronaspridningen genom att stänga serveringarna för kunder, tvingar fram nytänk hos krögarna. Men det kommer att bli svåra tider framöver, är man överens om.

- Det är tufft. Vi driver ju en lunchrestaurang och lever på att folk kommer hit och sitter här. Redan nu har lunchgästerna minskat massor då många jobbar hemma, säger Elin Härmälä som ansvarar för ekonomin på musikcafé After Eight i Jakobstad.

Elin Härmälä vacker blond kvinna Bild: Yle/ Jyrki Karjalainen

Take away har varit ett växande koncept för många restauranger sedan viruset bröt ut, men det kan inte ersätta verksamheten som faller bort, förutspår man inom branschen.

- Vi erbjuder redan hämtmat, men i begränsad skala. Hur stort fenomenet kan bli är jättesvårt att säga, säger Härmälä

Svårt för personalen

På After Eight har man just haft personalmöte med genomgång av ny information och framtidsplaner. Den ovanliga situationen kräver dagliga uppdateringar för personalen, och det talas nu om permitteringar.

- Klart personalen är orolig för sin försörjning, speciellt om man inte hör till arbetslöshetskassan, säger Härmälä, men tillägger: Vi ska vara innovativa, så vi hittar nya sätt att komma ur det här.

Redan nu har lunchgästerna minskat massor då många jobbar hemma, säger man på After Eight i Jakobstad. Arkivbild Köket i beråd att fixa fram dagens första lunchportioner. Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

Konkurser hotar branschen

Enligt regeringens förslag ska restauranger, caféer och utskänkningsställen stängas för kundbesök. Däremot får restaurangerna själva köra ut mat.

Kunderna får också själva hämta mat även om de inte får äta den i restaurangen.

Enligt förslaget ska förbudet gälla till sista maj. För säsongsrestauranger är det ett hårt slag.

- För vår del kommer det här under den sämsta tiden, efter vinterns lågsäsong, säger Tommy Pellas som är krögare på restaurang Berny's i Korsholm.

Pellas kan förstå regeringens beslut men säger att följderna blir katastrofala för många restauranger och caféer.

- Det som är tråkigt är att vi måste permittera all personal. De har ju sina familjer och blir utan jobb, så det är svårt, säger Pellas.

Berny´s fortsätter verksamheten med take away-mat, men hur långt den delen bär vågar Pellas inte sia om.

- Risken är stor om vi inte får statlig hjälp att det blir konkurs, säger han uppgiven.

Små vinstmarginaler

Den relativt nyetablerade Vasarestaurangen Hejm räknar också med stora utmaningar.

De löpande kostnaderna är höga, så att lägga lapp på luckan blir dyrt, befarar krögaren Mattias Åhman. Han är aningen lättad över att regeringen nu i alla fall besluter något, så näringsidkarna vet hur de ska planera framåt.

- Take away lappar något hål, men det ger ingen ekonomisk stabilitet i förlängningen. För en del kan det gå, men vårt koncept bygger på att folk ska komma hit och äta, säger Åhman.

Mattias Åhman kock i restaurangkök Bild: yle/Antti Kuusiniemi

Åhman tror att alla restauranger drabbas ungefär lika hårt, för hela branschen lever med blygsam lönsamhet.

- Alla är sårbara i restaurangbranschen, för det finns inga vinstmarginaler att klara sig utan statliga stöd, säger Åhman.

30 års verksamhet till ända

Vid torget i Vasa har Anne Hyyppä drivit Café de Paris sedan 30 år. Regeringens beslut blev avgörande, så nu stänger hon verksamheten.

- Jag blir så illa tvungen - och coronaviruset ligger bakom. Jag kan inte fortsätta till följd av regeringens stängningspåbud. Kanske jag inte slutar som caféföretagare för gott, men på detta sätt går det inte längre, säger Anne Hyyppä.

Effekten av stöden oklar

Hyyppä ser inte heller att regeringens utlovade stöd kunde hjälpa hennes situation.

- Stöden hjälper inte mig. Jag kan inte rulla verksamheten med lånade pengar, så jag måste stänga. Just nu har jag två kunder i caféet, då det i vanliga fall skulle vara fullt den här tiden på dagen, säger Hyyppä.

- Det känns hemskt. Det är otroligt och det är skrämmande. Centrum töms och så kom viruset ytterligare, säger hon.

Villkoren för regeringens stöd är tillsvidare lite oklara för branschen. Men för att stöden ska ha effekt krävs reda pengar, vidhåller Mattias Åhman på Hejm.

- Det är nödvändigt för att undvika att merparten av restaurangerna går under. Stödet måste beviljas snabbt för att rädda företagen. Vi har alla fasta kostnader så det behövs konkreta pengar för att kompensera, säger Åhman.

På After Eight är Elin Härmälä inte lika säker på hur regeringens stöd ska bita.

- Jag har svårt att se hur stödet konkret ska se ut. Man talar om att skjuta upp pensionsbetalningar och bevilja stödlån - men det hjälper ju inte oss små lunchrestauranger, säger Härmälä och frågar sig:

- Och vem har rätt och vem har inte rätt till stöd? Vi måste ju kunna betala en skälig lön till personalen och vill inte att de ska lida.

Inte heller Mattias Åhman är övertygad om att de föreslagna stödåtgärderna är tillräckliga.

- Att skjuta upp betalningar går i någon mån, men någonstans kommer verkligheten emot och allt måste betalas, säger han.

Ett liv efter corona

Även om den närmaste framtiden är osäker för många inom restaurangbranschen vill näringsidkarna blicka framåt.

- Vi har varslat personalen om permitteringar, men behöver snabbt konkreta beslut för att veta hur vi fortsätter. Bästa scenariet vore att alla följer restriktionerna, så vi får bort viruset så snabbt som möjligt och kan återgå till vardagen, och att sommarsäsongen skulle bli någorlunda normal.

På After Eight resonerar Elin Härmälä också positivt.

- Vi har framtidstro och vi klarar det här. Vi ser på nya koncept med ny verksamhet, och så hoppas vi komma ur det här snart, säger hon.