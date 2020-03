Ska matleveranser rädda restaurangerna? Matbuden som jobbar mitt i coronaepidemin saknar socialt skyddsnät

När Finland ska förbjuda försäljning av mat inne i restauranger och kaféer väntas behovet av matleveranser öka. Samma utveckling syns runt om i världen. Men många matbud är oroade för att bli smittade.

– Det är alldeles solklart att de här kurirerna är sårbara. Just nu finns miljontals arbetare som jobbar vid frontlinjerna av leveranskedjorna av mat och paket och de har inget socialt skyddsnät, säger David Weil, dekanus för det amerikanska Brandeis University med inriktning på socialpolitik.

Ett matbud leverar maketpaket från en restaurang i Bukarest mitt under coronaepidemin. Matbudet är klädd i skyddshandskar och ansiktsmask.

Också i Rumänien är restauranger och barer stängda på grund av cornaepidemin. Ett cykelbud levererar mat i huvudstaden Bukarest. Ett matbud leverar maketpaket från en restaurang i Bukarest mitt under coronaepidemin. Matbudet är klädd i skyddshandskar och ansiktsmask.

Matbud runt om i världen vidrör dagligen till och med hundratals handtag, portar och kodlås – alla potentiella smittytor.

Många av de plattformar som levererar mat från restaurang till kund säger nu att de fäster extra mycket uppmärksamhet vid att både kurirerna och kunderna ska skyddas mot coronasmittan.

Till exempel Wolt, som grundats i Finland och har verksamhet i 20 länder, har infört ett kontaktlöst leveransalternativ där matleveransen och betalningen sker utan kroppskontakt.

– Matbudet lämnar matpaketet utanför dörren, knackar på och går vidare. En kort stund senare kan kunden plocka upp matleveransen, berättar Juhani Mykkänen, Wolts grundare.

Också Foodora, som är den andra stora plattformen som levererar restaurangmat i Finland meddelar till Svenska Yle att de erbjuder möjlighet till kontaktlös leverans. Foodora levererar mat i 14 länder.

Ändå är många matbud rädda för att bli smittade.

– Många är rädda och osäkra över hur effektivt de kan skydda sig mot viruset. Den positiva sidan är att jobbuppdragen inte verkar ta slut – tvärtom, säger Matti Mamia som är aktiv i nätverket Justice for couriers i Finland.

Nätverket arbetar för matbudens rättigheter och för deras talan.

Nästan alla av de miljontals matbuden runt om i världen arbetar som frilansare eller egenföretagare. De har alltså formellt ingen arbetsgivare utan arbetar som en mellanhand mellan restaurangerna och plattformen.

Följaktligen är de inte anställda och saknar social trygghet och rätten till hälsovård.

Ett av undantagen är Norge, där Foodoras kurirer är anställda och har andra möjligheter att ställa krav och exempelvis gå i strejk.

Till Svenska Yle berättar Wolts Juhani Mykkänen att de beslutat att betala ut en ersättning till alla matbud som försatts i karantän eller smittats av coronaviruset.

– Summan räknas ut utgående från den föregående månadens inkomst, säger Mykkänen.

Mykkänen tillägger också att det är möjligt att Wolts matbud i framtiden kommer att erbjudas möjligheten att bli anställda på företaget.

– Just nu är allt fokus på att klara av coronakrisen, men vårt mål är att i år utreda frågan om kurirerna kunde bli anställda, säger Juhani Mykkänen.

Foodora svarar att de "följer med situationen och utreder olika möjligheter" på Svenska Yles fråga om hur de gör om en kurir blir smittad av coronaviurset eller försätts i karantän.

I Italien, som är det europeiska land som drabbats hårdast av coronaepidemin, har en del matbud hotat gå i strejk mot de farliga arbetsförhållandena kurirerna lever under.

– Leveransplattformarna kan inte garantera att det här systemet är tryggt, säger Angelo Avelli, talesperson för Deliverance Milan, ett nätverk som arbetar för kurirernas rättigheter.