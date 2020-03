Trump vädjar till allierade som Sydkorea om coronahjälp medan han hävdar att USA är självförsörjande

USA:s president Donald Trump vädjar till Sydkorea och andra allierade om hjälp eftersom amerikanska sjukhus lider akut brist på coronatester och skyddsutrusning. Trump hävdar att USA är självförsörjande vad gäller skyddsutrustning, men han ringde ändå till Sydkoreas president Moon Jae-In med en vädjan om brådskande hjälp.

Moon lovade att skicka all överflödig utrustning till USA, medan han underströk att coronapandemin inte är över i Sydkorea heller.

Sydkorea registrerade ett hundratal nya smittade under det senaste dygnet, men läget är ändå betydligt bättre än för ett par veckor sedan.

Sydkorea hade ännu i februari lika många bekräftade coronafall som USA, men landet vidtog snabba, aggressiva åtgärder med hjälp av ett massivt testprogram och Sydkorea har fått mycket beröm för sina effektiva åtgärder mot pandemin.

Sydkorea har registrerat 125 dödsfall medan amerikanerna har USA har bekräftat över 50 000 coronafall i alla delstater och minst 680 insjuknade har avlidit.

Trump lovade att snabbt ordna alla obligatoriska tillstånd om sydkoreanerna skickar medicinsk utrustning. Flera stora sydkoreanska läkemedelsbolag hade ett kraftigt uppsving på börsen i Seoul efter att Trumps samtal blev känt.

Tidningen Foreign Policy uppgav i förrgår att det amerikanska utrikesministeriet har tryckt på flera andra allierade i hopp om att de exporterar mer läkemedel och medicinsk utrustning till USA där läget snabbt förvärras.

På tisdagen sade Trump i sin presskonferens i Vita huset att USA alltid bör vara självförsörjande i kampen mot corona. Trump och den federala regeringen har fått förödande kritik för att de inte har levererat tillräckliga mängder coronatester och skyddsutrustning till delstater som är i akut behov av

- Vi får aldrig vara beroende av främmande makter. Amerika blir aldrig en tiggarnation, sade Trump.

Han vill också att landets ekonomi "öppnas" senast på påsksöndagen den 12 april, då Trump vill se en "hejdundrande ekonomi och fullpackade kyrkor."

- Vårt folk är fullt av fart och energi. De vill inte vara instängda i ett hus eller en bostad. Det är inte för vårt land, vi är inte bygga på det sättet.

Hälsovårdsexperter och politiker till och med i hans eget parti var chockade över uttalandet.

Hans egna experter har sagt att det kan ta månader innan läget förbättras och guvernörer och borgmästare i flera drabbade delstater har redan beordrat över 100 miljoner i karantän eller att isolera sig frivilligt.